حديقة الحيوان تقدم المثلجات والمياه الباردة للحيوانات لمواجهة ارتفاع الحرارة

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شهدت حديقة الحيوانات والحدائق الإقليمية التي يبلغ عددها سبع حدائق إقبالا شديدا خلال فترة عيد الفطر المبارك، فبلغ عدد الزوار خمسين ألف زائر خلال اليوم الأول من أيام عيد الفطر المبارك، بالإضافة إلى خمسة وعشرين ألف زائر بحدائق الحيوان السبع بالمحافظات المختلفة وحديثة الأسماك، هذا وفق ما أعلنته الإدارة المركزية لحدائق الحيوان التابعة بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة.

أما بالنسبة إلى الحريق المحدود التي وقع بين أشجار الجهنمية في الحديقة في صباح يوم عيد الفطر المبارك وتم السيطرة عليه خلال العشر دقائق الأولى من وقوعه، وبالإضافة إلى مشاهدة الزوار عدد من الولادات الجديدة في الحديقة ومنها عشرة حيوانات برية نادرة، وطيور، بالإضافة إلى نظافة الحديقة.

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وأعرب رئيس الإدارة المركزية لحديقة الحيوان الدكتور محمد رجائي، على اتخاذ قرارات لمواجهة الحر الشديد، وخاصة في بيت الدببة وإقامة مظلات شمسية لأنثي مولود الجمل الأسيوي، كما يوضح اللجان البيطرية التابعة لحديقة الحيوان تقوم بتفقد الحيوانات في أمكانها وتفحصها لضمان سلامتها في ظل ارتفاع درجات الحرارة، ويقدم اللبن البارد إلى الأسد الملقب بالحاج متولي، ويقوم أطباء اللجان البيطرية أيضا بفحص الولادات الصغيرة وتقديم المضادات اللازمة لها، ورش المياه على الحيوانات لوقيتها وحمايتها من ارتفاع درجات الحرارة.

وأضاف محمد رجائي إلى أنه يتم تغيير مياه شرب الحيوانات في الحيوانات وتزويدها بمكعبات الثلج، لعدم تعرض الحيوانات لحالات الأعياء بسبب ارتفاع الحرارة، ومتابعتها الدورية من قبل اللجان البيطرية، وإعلان حالة الطوارئ بمختلف المناطق للتعامل مع أي طوارئ خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وقال محمد رجائي أيضا أنه يتم سحب المياه الجوفية من حنفيات الإطفاء بسبب ارتفاع برودتها، ورشها في أرضيات حديقة الحيوان، ووضع أكياس الثلج في أماكن مبيت الحيوانات لتخفيض درجة الحرارة، وخصوصا مع الحيوانات التي لا تتحمل ارتفاع درجات الحرارة مثل الدببة وإنسان الغاب، والقرود، والنسانيس، والشمبانزي، وتقدم المثلجات بالإضافة إلى رش المياه، والمثلجات المقدمة طبقا للمعايير الدولية، وتقدم اللبن البارد للنمور والأسود، وزيادة كمية الطعام من البطيخ والشمام للطيور والقرود، كل هذا في ظل التدابير اللازمة في ظل ارتفاع درجات الحرارة.