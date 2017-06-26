البيئة: الشباب هو العنصر الفعال للترويج والحفاظ على المحميات الطبيعية

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أعرب وزير البيئة، الدكتور “خالد فهمي”، عن حرصه واهتمامه البالغين للرحلة التي قام بها مدرب ألعاب القوى ومنظم لمهرجانات الصحراء والمحميات الطبيعية الانتحارية، الكابتن “ألبير صبحي”، حيث استطاع السير مشيا من محمية وادي دجلة بمنطقة المعادي مرورا بعدة مناطق أثرية حتى وصل إلى محمية “وادي الحيتان”، بمحافظة الفيوم.

تقدر مسافة الرحلة التي مشاها الكابتن “ألبير صبحي”، بمسافة بلغت 230 كيلو مترا، وذلك من خلال فعاليات احتفالات الدولة بيوم البيئة العالمي، تحت عنوان “أنا مع الطبيعة”.

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كما صرح الدكتور “خالد فهمي”، في بيان خاص له، أن الشباب هو العنصر الأساسي والفعال في قضية الحفاظ على المحميات والتنشيط لزيارتها عالميا ومحليا، وأن الوزارة وسوف نستمر في الاهتمام والدعم لكل الشباب المتطلع والمجتهد مثل الكابتن “ألبير صبحي”.

أضاف مدير محمية وادي الريان، الدكتور “عمرو هيبة”، أن الرسالة الرئيسية و المهمة من هذه الرحلة هو تنشيط عملية السياحة الطبيعية تعريف مفهوم وأهمية المحميات الطبيعية للعالم كله.

يسعى الكابتن “ألبير صبحي”، مدرب ألعاب القوى ومنظم لمهرجانات الصحراء والمحميات الطبيعية الانتحارية،إلى السير ماشيا مسافة تصل 80 كيلومترا، داخل الواحات البحرية، استعدادا للخطوة الأعظم على الإطلاق.

هذه الخطوة هى تنظيم رحلة تبلغ مسافة 250 كيلومتر، تكون على مدار سبعة أيام، من خلال انضمام مجموعة كبيرة من العدائين العالميين، لشد انتباه وجذب اهتمام العالم كله للمحميات والثروات الطبيعية الموجودة داخل جمهورية مصر العربية.