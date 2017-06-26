المستبعدين من زيادة الدعم النقدي الجديد علي البطاقات التموينية

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أشار رئيس فرع الاتحاد العام لمفتشي التموين والتجارة الداخلية”رأفت القاضي” بأنه توجد بعض الفئات من مستحقين التموين مستبعدة من الزيادة النقدية الأخيرة التي أقرتها القيادة السياسية من 21 جنيها إلى 50 جنيها وسوف يتم البدء في صرف الزيادة النقدية الجديدة في شهر يوليو القادم.

وقد أضاف رأفت القاضي رئيس فرع الاتحاد العام لمفتشي التموين والتجارة الداخلية أن بعض الفئات المحرومة من الحصول علي الزيادة النقدية التي أقرتها القيادة السياسية في الفترة الأخير وأبرزهم البطاقات البدل تالفة والفاقد وحالات الفصل الاجتماعي الذين لم يتم إصدار بطاقات ذكية خاصة بهم، بالإضافة إلى الفئة الأولى بالرعاية من المطلقات والأرامل والمرأة المعيلة وعمال الزراعة الموسميين وأصحاب المعاشات وعمال التراحيل وذوي الاحتياجات الخاصة بالإضافة إلى كبار السن المتقدمين بأوراقهم لمكاتب التموين ولكن لم تصدر بحقهم بطاقات تموينية وصرف المقررات التموينية الخاصة بهم.

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هذا وقد أشار رئيس فرع الاتحاد العام لمفتشي التموين والتجارة الداخلية أن وزارة التموين والتجارة الداخلية لا تصرح بالرقم الحقيقي للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية الذين لم يحصلوا علي بطاقاتهم التموينية بدون أن يتم إلزام شركات الكروت الذكية بجدول زمني معين لإصدار البطاقات التموينية، بالإضافة إلى التلاعب في بعض من مكاتب التموين من حبس البطاقات عن أصحابها بحجة عدم إصدار البطاقات التموينية وحرمان أصحاب هذه البطاقات من الدعم السلعي، وطالب رأفت بعدم إعطاء بطاقات الرقم السري لمكاتب التموين التلاعب به لصرف المقررات التموينية المدعمة بعيد عن أصحابها بسبب تواطؤ بقالى التموين والمخابز مع مكاتب التموين.