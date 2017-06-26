مصر للطيران: نسبة الامتلاء على الطائرات ٩٦٪ خلال أيام العيد

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صرح رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، “صفوت مسلم”، اليوم الإثنين، ثانى أيام عيد الفطر المبارك إن رحلات الشركة تعمل بنسبة انتظام وصلت إلى ٩٥٪ من حيث التشغيل ونسبة استيعاب وحجوزات على متن الطائرات بلغت حوالى ٩٦٪ فى رحلات السفر ورحلات الوصول خلال 48 ساعة الماضية.

أشار “صفوت مسلم”، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، في بيان خاص له، أن الشركة سيّرت، يوم السبت الماضي، عدد ١٠٢ رحلة منهم عدد ٨٢ رحلة دولية وعدد ٢٠ رحلة داخلية نقلت ما يصل إلى ١٠ آلاف راكب، وكان نصيب أول أيام عيد الفطر المبارك تسير عدد ١١٩ رحلة منها عدد٩١ رحلة طيران دولية وعدد ٢٨ رحلة طيران داخلية نقلت هذه الرحلات ما يقرب نحو ١٥ ألف راكب.

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تستعد شركة مصر للطيران، اليوم الإثنين، تنظيم نحو عدد ١١٨ رحلة بواقع ٨٥ رحلة طيران دولية وعدد٣٣ رحلة طيران داخلية لنقل ما يقرب نحو ١٣٥٠٠ راكبا من ميناء القاهرة الجوى، من بينها تسيير عدد ١٦ رحلة طيران من مدينة جدة والمدينة المنورة إلى الموانئ الجوية المصرية لنقل عدد ٣٠٠٠٠ معتمر.

قامت شركة مصر للطيران بتسهيل إجراءات حجز تذاكر الذهاب و العودة على السادة المواطنين، وتقديم كل وسائل الراحة خلال رحلات الطيران للمسافرين، مما أدى إلى وصول رحلات الشركة بنسبة انتظام عالية جدا من حيث تنظيم كفاءة التشغيل والأداء.