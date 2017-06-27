“الصحة” تعلن عن موعد صرف علاج “فيروس سى”

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قامت وزارة الصحة والسكان بالإعلان عن موعد صرف علاج “فيروس سي”، من داخل فروعها المنتشرة على مستوى الجمهورية، حيث أكد السيد رئيس اللجنة العليا لمكافحة الفيروسات الكبدية التابعة إلى وزارة الصحة والسكان، الدكتور وحيد دوس، أن الوزارة سوف تقوم بالانتظام في عملية صرف عقار “سوفالدي” للمرضى المصابين بجميع المحافظات المصرية، وتحديدًا من 164 مركزًا منتشرين بجميع محافظات مصر، وذلك من يوم غد الأربعاء.

أكد الدكتور وحيد دوس، على إن الأدوية متوفرة بشكل فعلي حاليًا بالمراكز الطبية التابعة إلى وزارة الصحة، كما تم التأكيد من جميع البروتوكولات العلاجية اللازمة للعلاج، كما أضاف دوس على أن المسح الصحي الخاص بعملية الكشف عن فيروس سي سوف يسير بشكل منتظم خلال الفترة القادمة.

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وأضاف رئيس اللجنة العليا في تصريحاته أن الدواء المصري في الفترة الأخيرة قد قام بالمساهمة بشكل كبير فى تخفيض ثمن العلاج وأيسره على المرضى غير القادرين على سعره، مما أتاح الفرصة لدي الكثير من الفئات من أجل تلقي الكورس العلاجي المطلوب منهم، حيث قدرت تكلفة العلاج بأنه لا يزيد عن مبلغ 1527 جنيهًا.

كما أوضح رئيس اللجنة العليا أن جميع العقاقير المصرية التي تقدم للمرضى بجميع المحافظات تم التأكيد على أنها آمنة، وكان فى مقدمة قائمة هذه الأدوية علاج “سوفالدى ماجيك بتوفير”، والذي يعد عقار مصرى أمريكى.

من جهة أخرى أكد سيادته على قرب دخول عقاقير جديدة في الفترة القادمة للأسواق المصرية، حيث من المفترض أن تقضى على الفيروس فى فترة وجيزة.