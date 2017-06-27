أخبار الطقس اليوم.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء بمحافظات مصر

ورد في البيان الصادر من خبراء هيئة الأرصاد الجوية فيما يخص طقس اليوم الثلاثاء، أنه من المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة على كلاً من السواحل الشمالية، بحيث ترتفع درجات الحرارة مع اتجاهنا إلى مناطق الوجه البحرى ومحافظة القاهرة حتى يصل إلى شمال الصعيد، ويصبح الطقس شديد الحرارة على كلاً من محافظات جنوب الصعيد، وذلك في ساعات النهار، ويسود الطقس لطيف في ساعات الليل.
ومن المتوقع أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على كلاً من السواحل الشمالية، وتتوقع الأرصاد أنه بالنسبة لحالة البحر الأبيض المتوسط فيتوقع أن تكون حركة الأمواج خفيفة إلى معتدلة، كما يتوقع أن ترتفع حركة الموج اليوم خلال النهار ما بين متر إلى متر ونصف، وعن حالة البحر الأحمر فمن المتوقع أن تكون معتدلة، وأن ترتفع حركة الموج فيه على مدار اليوم ما بين متر ونصف إلى مترين.
صرح الأرصاد أن تكون حركة الرياح السطحية على مار ساعات اليوم الثلاثاء على كلا من البحرين، بحيث يسود علة حركة الرياح أن تكون شمالية غربية، وعن بيان درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء على محافظات مصر، فهي كالتالي:
القاهرة 24 37
الإسكندرية 23 30
دمياط 25 31
مطروح 21 30
بورسعيد 25 31
بلطيم 23 32
العريش 19 33
الإسماعيلية 23 37
السويس 238
نخل 16 36
مرسى علم 26 37
طابا 18 37
الطور 24 34
الغردقة 27 39
كاترين 18 35
سيوة 21 38
شرم الشيخ 28 39
رفح 19 31
المنيا 23 38
الفيوم 23 38
وسط الدلتا 24 37
رأس سدر 24 37
أبوسمبل 24 41
أسيوط 23 39
سوهاج 25 40
حلايب 28 36
الوادى الجديد 27 40
الأقصر 26 43
أسوان 26 43
شلاتين 26 38
قنا 26 42
نويبع 27 37
السلوم 21 31.
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