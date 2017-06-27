أخبار الطقس اليوم.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء بمحافظات مصر

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ورد في البيان الصادر من خبراء هيئة الأرصاد الجوية فيما يخص طقس اليوم الثلاثاء، أنه من المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة على كلاً من السواحل الشمالية، بحيث ترتفع درجات الحرارة مع اتجاهنا إلى مناطق الوجه البحرى ومحافظة القاهرة حتى يصل إلى شمال الصعيد، ويصبح الطقس شديد الحرارة على كلاً من محافظات جنوب الصعيد، وذلك في ساعات النهار، ويسود الطقس لطيف في ساعات الليل.

ومن المتوقع أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على كلاً من السواحل الشمالية، وتتوقع الأرصاد أنه بالنسبة لحالة البحر الأبيض المتوسط فيتوقع أن تكون حركة الأمواج خفيفة إلى معتدلة، كما يتوقع أن ترتفع حركة الموج اليوم خلال النهار ما بين متر إلى متر ونصف، وعن حالة البحر الأحمر فمن المتوقع أن تكون معتدلة، وأن ترتفع حركة الموج فيه على مدار اليوم ما بين متر ونصف إلى مترين.

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صرح الأرصاد أن تكون حركة الرياح السطحية على مار ساعات اليوم الثلاثاء على كلا من البحرين، بحيث يسود علة حركة الرياح أن تكون شمالية غربية، وعن بيان درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء على محافظات مصر، فهي كالتالي:

القاهرة 24 37

الإسكندرية 23 30

دمياط 25 31

مطروح 21 30

بورسعيد 25 31

بلطيم 23 32

العريش 19 33

الإسماعيلية 23 37

السويس 238

نخل 16 36

مرسى علم 26 37

طابا 18 37

الطور 24 34

الغردقة 27 39

كاترين 18 35

سيوة 21 38

شرم الشيخ 28 39

رفح 19 31

المنيا 23 38

الفيوم 23 38

وسط الدلتا 24 37

رأس سدر 24 37

أبوسمبل 24 41

أسيوط 23 39

سوهاج 25 40

حلايب 28 36

الوادى الجديد 27 40

الأقصر 26 43

أسوان 26 43

شلاتين 26 38

قنا 26 42

نويبع 27 37

السلوم 21 31.