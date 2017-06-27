“الاتصالات”: تقرر زيادة ضريبة القيمة المضافة على الهاتف من السبت القادم

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صرح أحد المصادر المسئولة التابعة إلى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات في مصر، أنه قد تقرر أن يتم تطبيق زيادة القيمة المضافة بالأسواق المصرية، وتحديدًا على الهاتف المحمول بجميع المحافظة بنسبة محددة، بداية من يوم السبت القادم.

وقد تحدد نسبة الزيادة في القيمة المضافة من 13 إلى 14% ، حيث يتم إضافتها بشكل رسمي على المواطنين اعتبارا من يوم السبت القادم والموافق 1 من شهر يوليو، وذلك وفقًا للقانون المصري الذي قد سبق وأن صدر فى شهر سبتمبر الماضي من العام الماضي.

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من المتوقع أن يصل إجمالى الضرائب المتوقعة بعد تطبيق هذا النظام الجديد على السادة عملاء المحمول في مصر إلى 23%.

تم التأكيد على أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات في جمهورية مصر العربية، يقوم حاليًا بالبحث في كيفية تطبيق الضريبة الجديدة مع كلاً من وزارة المالية بالإضافة إلى مشغلي الهاتف المحمول في المحافظات، حيث يتم تطبيقها على عملاء المحمول بجمع المحافظات سواء بإضافة مبلغ مالي وقر بحوالي 10 قروش على قيمة كروت الشحن والتي تكون فئتها بـ10 جنيهات، أو عن طريق أن تقوم اللجنة بخصم هذه القيمة من كارت الشحن وأن يتم استمرار التعامل بهذه الكروت بنفس قيمتها المادية والتي قد سبق وأن تم تحديدها رسميًا منذ شهر سبتمبر الماضي.

ومن المتوقع ألا تقوم هذه هذه الزيادة البسيطة بالتأثير على العملاء أو تتسبب فى إحداث أي ارتباك السوق المصرية بوجه عام مثل العام الماضي، بعد أن تم رفع أسعار الكروت.