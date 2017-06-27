تعرف على الأسعار الجديدة لمياه الشرب وموعد تطبيقها

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تشهد الفترة الحالية ارتفاعا كبيرا في أسعار العديد من السلع والمنتجات المختلفة، تزايد الأعباء والضغوط الاقتصادية على المواطنين الذين يعانون من غلاء المعيشة، وقد تم الكشف عن زيادة الأسعار الخاصة بمياه الشرب ابتداء من شهر يوليو القادم الذي ما ها إلا أياما قليلة تفصلنا عنه، وكذلك زيادة سعر ضريبة القيمة المضافة.

وقد كشفت إحدى المصادر الخاصة بالشركة القابضة لمياه الشرب، على انه من المقرر أن يتم تأجيل تطبيق الزيادة الجديدة في الأسعار إلى شهر سبتمبر القادم، لافتا إلى أن شركات المياه ستبدأ قي عمل نظام جديد داخل كل شركة من هذه الشركات والذي سيتم على أساسه احتساب الفواتير الخاصة بالمياه بعد إقرار الحكومة الزيادة الأخيرة.

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وقد أشار إلى أن الأسعار الجديد لمياه الشرب تأتي في صالح المواطن المصري البسيط، حيث أنه من المقرر أن يتم احتساب الزيادة على كل متر مياه يتم استهلاكه وليس على الشريحة بأكملها، وفيما يتعلق بالأسعار الجديدة للمياه فيمكن تلخيصها على هذا النحو التالي:

تم رفع سعر الاستهلاك من صفر إلى 10 متر ليكون بسعر 45 قرشا بدلا من ثلاثون قرشا أي بزيادة خمسة عشر قرشا.

إما الاستهلاك من 11 إلى 20 متر، فقد تقرر رفعه ليكون بسعر 120 قرشا بدلا من سبعون قرشا، أي بزيادة خمسون قرشا.

إما الاستهلاك من 21 إلى 30 متر، فقد تقرر رفعه ليكون بسعر 165 قرشا بدلا من 120 قرشا.

و الاستهلاك من 31 إلى 40 متر، فقد تقرر رفعه ليكون بسعر 200 قرشا.

وأخيرا الاستهلاك أكثر من أربعون متر، فمن المقرر أن يكون بسعر 225 قرشا.

على الجانب الآخر، انتاب المواطنين حالة من الغضب والاستياء الشديد نتيجة ارتفاع الأسعار التي باتت المشكلة الرئيسية التي يعاني منها محدودي الدخل والتي تبحث الحكومة عن حلول سريعة لها لإنهائها.