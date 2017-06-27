ننشر أرقام خطوط المشورة الصحية بالمجلس القومى للطفولة والأمومة

Advertisements

يستوعب خط المشورة الصحية بالمجلس القومى للطفولة والأمومة جميع الاستفسارات التي ترتبط ارتباط وثيق بالأسرة والطفل، بالإضافة إلى وجود خط خاص بالأطفال ذوي الإحتياجات الخاصة حيث يعرض كافة الخدمات الممكنة والمشورة اللازمة لهؤلاء الأطفال.

سوف نستعرض فيما يلي الأرقام الخاصة بخطوط المشورة الصحية، والتعرف على أنواع الخدمات التي تقدمها هذه الخطوط من أجل السادة المواطنين، وايضا مواعيد العمل المقررة لهذه الخطوط :

Advertisements

ـ رقم خط المشورة الصحية “16021”، ويقدم هذا الخط المشورة الطبية التي تحتاجها للأم والطفل.

ـ رقم خط الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة وهو “0800888666”، حيث يقدم الخط المشورة والخدمات اللازمة للأطفال من ذوى الاحتياجات الخاصة.

ـ رقمى الخطان اللذان يستقبلان المكالمات على مدار 12 ساعة كل يوم من خلال تواجد مجموعة من الأطباء متخصصين للإجابة على تساؤلات السادة المواطنين وتقديم المشورة الصحية لهم.

أن خط المشورة الصحية يمتلك قاعدة كبيرة من المعلومات والبيانات داخل مراكز تنظيم الأسرة ويقدم الرعاية والنصائح الصحية التي تتطلبها الأم والطفل مثل مراحل النمو الطبيعى للطفل، ايضا مواعيد التطعيم ، وكيفية أهمية الرضاعة للأطفال، والإرشادات النفسية، وأسس التعامل مع الاطفال.

كما أن خط الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة يقدم الطرق والوسائل التي يجب معرفتها للتعامل مع الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة، هذا عن طريق التعاون والتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعى لتوفير الأماكن اللازمة حتى يتم تقديم الرعاية لهؤلاء الأطفال على مختلف حالتهم وأوضاعهم.