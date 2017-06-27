الإسكندرية تفتح ذراعيها للمصطفين من خلال 44 شاطئًا منها 5 مجانية

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جاء فصل الصيف وأقبل عشاق مصايف محافظة الإسكندرية لقضاء إجازة الموسم الصيفى بشواطئها الساحرة، وجوها المنعش الجميل، حيث تستعد الإسكندرية لاستقبال ما يزيد عن 5 ملايين مصطاف وزائر.

تتأهب مصايف الإسكندرية هذا الصيف لاستقبال مصطفين من خلال 44 شاطئًا، ما بين عدد 18 شاطئًا بطريقة “الخدمة لمن يطلبها”، وعدد 18 شاطىء مميزًا، وحوالى 3 شواطئ سياحية، فى نفس الوقت الذى قلة فيه عدد الشواطئ إلى بدون مقابل “مجانية”، إلى حوالى 5 شواطئ فقط.

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الملفت للنظر هذا الموسم ارتفاع أسعار الشقق المصيفية المعروضة للإيجار ، حيث تصل قيمتها هذا الصيف ما بين 400 حتى 800 جنيه فى الليلة، وفى بعض الأحيان تصل القيمة إلى 1000 جنيه، على حسب بعد أو قرب الشقة المصيفية من شاطئ البحر، وايضا على حسب المرافق والخدمات.

كما أنه يمكن تحديد سعر الوحدة المصيفية، على حسب نوعية الأيام التي يتم يرغب المصطاف أن يستأجر فيها الوحدة ، إذا كانت أيام إجازات رسمية، أو قضاء أيام عادية، لأن أسعار الأيام العادية تقل حوالى 50% عن أيام الإجازات الرسمية.

اما بالنسبة للغرف الفندقية، والتى يبلغ عددها فى محافظة الإسكندرية إلى حوالى 4000 غرفة، بمختلف الدرجات السياحية الخمسة، فقد وصل سعر الغرفة هذا الموسم من 500 حتى 3500 جنيه فى الليلة على حسب الدرجة السياحية التى يندرج تحتها الفندق، ووفقا لنوعية الخدمات التي يقدمها الفندق.

اما بالنسبة منطقة العجمى تميز بأسعارها المنخفضة قليلا بالنسبة لمثيلاتها بشواطئ منطقة شرق محافظة الإسكندرية، والتى تبلغ أقصاها فى منطقة المعمورة، إذ بلغت قيمة تذكرة دخول الشاطئ السياحي المميز والخاص بها إلى 75 جنيهًا.