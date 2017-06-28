وكيل وزارة التموين: حذف 220 ألف فرد من البطاقات التموينية

Advertisements

صرح السيد وكيل وزارة التموين التابعة إلى محافظة بالمنوفية، عاطف الجمال، إنه يوجد على ذمة بطاقات التموين الخاص ومحافظته حتى الآن 4 ونصف مليون فرد، وأنه يسعى بكل طاقته إلى تذليل الصعاب لهم وجميع متطلباتهم من السلع التموينية من المنافذ المخصصة بالمحافظة.

أكد السيد وكيل وزارة التموين على أنه يعمل حاليًا على العديد من الخطط المختلفة التي من المقرر أن تنصب جميعهًا فى صفوف المواطنين، حتى يتمكن من استمرار أداء مهامه فى توفير السلع والمنتجات التموينية.

Advertisements

وصل عدد الأفراد المسجلين حتى الآن ببطاقات التموين الذكية في محافظة المنوفية حوالي 4 ملايين و500 ألف فرد، كما يوجد العديد من المشاكل في بشكل دوري، وأن هدفه هو تذليل العقبات أمامهم وتحطيم الأزمات.

من جهة أخرى، بالنسبة للأفراد الذين قد تقرر أن يتم حذفهم في الفترة الأخيرة من البطاقات التموينية، أكد وكيل الوزارة على أنه قد تم حذف 220 ألف فرد من الفئات التي كانت غير مستفيدة من الدعم التمويني، والتي قد جاء منهم الوفيات والمسافرين بالإضافة إلى الأفراد الذين لديهم ازدواج صرف.

وبالنسبة للأخيرة، أوضح السيد وكيل الوزارة على أن هناك عدد من الأفراد الذين كانوا يصرفون حصص تموينية دون وجه حق أو تم تكرار أسمائهم في أكثر من جهة بالوزارة، وعلى هذا تم حذف أسمائهم من البطاقات التموينية.

جدير بالذكر، أنه يتم الآن تحديث البطاقات التموينية التابعة لمحافظات مصر عن طريق التنسيق مع مكاتب البريد المصرية الخاصة بالمراكز والقرى، حتى يتم تيسير الأمور والخطوات على المواطنين، ويحدث ذلك فى نفس الوقت الذي قد أعلنت فيه الوزارة أنه يتم تحديث البطاقات التموينية عبر الموقع الإلكتروني التابع للوزارة والموجود على شبكة الإنترنت.