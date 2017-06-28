وزارة التضامن تعلن عن موعد صرف زيادة المعاشات

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صرحت وزيرة التضامن، غادة والى، بأنها قد أصدرت تعليماتها الخاصة بالمعاشات إلى قطاع الحاسب الآلي والموجود فى كل من صندوقي المعاشات الحكومية والتأمينات، سواء في القطاعين العام منها والخاص، أن يتم البدء في العمل بشكل عاجل على المعاشات وتحديدًا على حساب الزيادات المستحقة فيها.

وقد ورد أنه يجرى في الفترة الحالية دراسة كل ملف تأمينى تابع للوزارة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة والخاصة بكل ملف من أجل أن يتم تعديل قيم المعاشات المقررة.

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تحدد موعد صرف المعاشات بعد الزيادة في مطلع الأسبوع القادم، والذي يوافق بداية شهر يوليو المقبل لعام 2017، حيث يتم صرف المعاشات بالزيادة الجديدة المقررة.

وجدير بالذكر أن عملية صرف المعاشات سوف تتم في هذا التوقيت بدلاً من الموعد المعتاد له في جميع الشهور على مدار العام لصرف المعاشات، والذي كان مقرر في يوم 10 يوليو.

جاءت تصريحات وزيرة التضامن، مؤكدة على أنها ترغب في تخفيفًا الأعباء على السادة أصحاب المعاشات بالإضافة إلى المستحقين لها، وذلك تطبيقًا لتوجيهات عبد الفتاح السيسى، رئيس البلاد للحكومة المصرية الحالية، والتي قد أمر أن يتم رفع الحد الأدنى للزيادة المقررة والخاصة بالأجور وايضًا بالمعاشات.

أكدت غادة والى، على استجابة الوزارة لتعليمات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأنه قد تم التنسيق مع المسؤولين في مجلس النواب، ومناقشة الطلب المقدم بأن تكون الزيادة الجديدة تتراوح ما بين 130 إلى 150 جنيهًا، والتي من المقرر أن يتم صرفها اعتباراً من يوم 1 يوليو القادم.