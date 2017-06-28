أخبار الطقس اليوم.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاربعاء 28/6/2017 على محافظات مصر

Advertisements

أعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية، في بيان رسمي صادر عن حالة الطقس اليوم الاربعاء 28/6/2017، أنه من المتوقع أن تشهد جميع محافظات مصر حالة من الارتفاع في درجات الحرارة على مدار اليوم، حيث تشهد السواحل الشمالية حالة من الطقس المائل للحرارة خلال ساعات اليوم، كما يتوقع أن تزيد درجات الحرارة وترتفع على كلاً من مناطق ومحافظات الوجه البحري ومحافظة القاهرة وحتى مناطق ومدن شمال الصعيد.

يتوقع الأرصاد أن تشتد درجات الحرارة على كلاً من مناطق جنوب الصعيد فى ساعات النهار ويصبح الطقس لطيف في ساعات الليل، بينما صرح بيان هيئة الأرصاد الجوية أنه يتوقع أن تظهر كلاً من السحب المنخفضة والمتوسطة على عدد من مناطق السواحل الشمالية خلال اليوم.

Advertisements

وعن حركة الرياح، يتوقع خبراء الأرصاد أن تكون حركة الرياح اليوم أغلبها شمالية غربية معتدلة، كما أكد البيان على أنها سوف تنشط على خليج السويس ومحافظة جنوب سيناء، بالإضافة إلى البحر الأحمر، مما يؤثر على حركة الملاحة البحرية ويؤدي اضطرابها.

وفيما يخص درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء على محافظات مصر، فقد جاءت كالتالي:

القاهرة 25 37

الإسكندرية 23 31

دمياط 25 32

بلطيم 23 33

مطروح 22 30

بورسعيد 24 32

العريش 19 33

نخل 18 36

الإسماعيلية 24 38

السويس 25 37

مرسى علم 28 38

طابا 20 37

الطور 24 35

الغردقة 28 38

شرم الشيخ 29 41

سيوة 24 38

المنيا 23 36

رفح 18 32

كاترين 20 34

الفيوم 23 38

وسط الدلتا 24 36

أسيوط 23 38

رأس سدر 23 37

أبوسمبل 24 42

سوهاج 25 41

شلاتين 27 41

حلايب 29 37

الأقصر 28 44

أسوان 27 43

الوادى الجديد 25 40

قنا 27 43

نويبع 28 39

السلوم 22 34.