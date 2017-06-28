تعرف على الإجازات الرسمية المتبقية لهذا العام للموظفين في مصر

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يوجد فى مصر عدد من الأيام الخاصة التي يتم اعتبارها أجازات رسمية خاصة بالعاملين بالدولة، حيث يحرص موظفو الدولة في كل عام على معرفة كافة أيام العطلات الرسمية التي قد قررتها الدولة وتاريخها، وذلك مع مطلع كل عام ميلادي جديد.

تعد الأجازات الرسمية، هي بمثابة احتفالات خاصة بالشعب المصري بشكل عام وبعدد من الفئات المصرية بشكل خاص في بعض الأحيان، كما أنه يتم اعتبار هذه الإجازات عطلة رسمية سواء كانت هذه العطلات في المصالح الحكومية أو في المصالح الخاصة بالإضافة إلى تغيب العاملين في وزارة التربية والتعليم من كلاً من المدارس والجامعات.

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يتم اعتبار الأجازة الرسمية هي بمثابة يوم عمل معتاد، كما يتم احتساب أجره كامل للعاملين بالدولة فى القطاعين، وقد تم التصريح بأن يوجد حاليًا عدد 9 أيام فقط هي المتبقية خلال هذا العام والتي يتم اعتبارها أجازات رسمية مدفوعة الاجر للعاملين والموظفين بالدولة.

ورد أن الإجازات الرسمية المتبقية خلال هذا العام 2017، سوف تبدأ يوم غد 29 يونيو، حيث تقرر أن تكون بديل ليوم الجمعة 30 يونيو، ثم يليها ذكرى ثورة 30 يونيو.

وقد ورد أنه يتم اعتبار يوم الأحد 23 يوليو القادم إجازة رسمية بالبلاد، ويليه ذكرى ثورة في يوم 23 يوليو، أما فيما يخص إجازة عيد الأضحى والتي يتم احتسابها “4 أيام”، سوف تبدأ من يوم السبت الموافق 2 سبتمبر.

وتوافق إجازة ذكرى حرب السادس من أكتوبر يوم الجمعة، إلى جانب إجازة رأس السنة الهجرية 1439 هـجريًا، يوم 14 نوفمبر، وأخيرًا إجازة المولد النبوي الشريف يوم الجمعة 1 ديسمبر.