حماية المستهلك تكشف عن أسباب الارتفاع المفاجئ في أسعار السيارات فى مصر

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قام السيد رئيس جهاز حماية المستهلك، اللواء عاطف يعقوب، بالكشف عن أسباب ارتفاع أسعار السيارات فى مصر في الآونة الأخيرة داخل الأسواق المصرية، حيث أكد سيادته على أن هناك 4 مشكلات رئيسية وأساسية كانت وراء هذه الارتفاعات بالأسواق.

أكد اللواء عاطف يعقوب، على أن مشكلات قطاع السيارات في مصر تكمن في كلاً من: “تطبيق قرار ضريبة القيمة المضافة، وخفض نسبة الدعم على المحروقات، وزيادة الجمارك على بعض أنواع السيارات، وتعويم الجنيه “العملة الوطنية””.

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أشار رئيس جهاز حماية المستهلك، في تصريحاته على أن هذه الأسباب كانت وراء إقبال تجار السيارات والبائعين على رفع أسعار عدد من الموديلات بشكل عشوائي.

وأضاف رئيس الجهاز، أثناء مشاركته في اجتماع جهاز حماية المستهلك، الذي عقد صباح اليوم الأربعاء، أن هناك عدد من المشكلات الأخرى التي قابلت المشترين، وقد جاء من ضمن الشكاوى التي تلقاها الجهاز فى الآونة الأخيرة، أن هناك نوع من الضبابية التى تحدث أثناء التعاقد الذي يتم بين تجار السيارات مع المشترين والذين يتمثلون في “المستهلك”.

من جهة أخرى، قد أكد السيد يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، بعد اجتماعه على أنه الجميع أمام القانون المصري سواسية، وأنه لا أحد فوق القانون، وأن الجهاز سوف يقوم بمحاسبة جميع المخطئين ومن يتم رصد المخالفات المتعلقة بهم، ولن يتغافل عن عمليات الغش التجاري والتي قد ترد بها شكاوى من حماية حقوق المستهلكين.