القوات الجوية المصرية: إحباط محاولة اختراق الحدود الغربية مع ليبيا

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قام المتحدث العسكري الرسمي للجيش المصري، العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، بالإعلان عن قيام القوات الجوية بإحباط محاولة اختراق الحدود الغربية، عن طريق عدد من العناصر الإجرامية ، التي حاولت اختراق الحدود.

أكد المتحدث العسكري للجيش المصري، على إن القوات المصرية قد قامت برصد عملية اختراق العناصر الإرهابية للحدود الغربية المصرية، وعلى الفور قامت بالتعامل معها.

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قامت قوات الجيش فور رصد حركة العناصر الإجرامية بتتبع تلك العناصر وخط مسارهم، وتمكنت من تدميرهم.

جاء فى بيان القوات المسلحة، أنه قد تم تدمير عدد 12 سيارة تابعين إلى هذه العناصر الإجرامية، وقد تم التأكد من أن هذه السيارات كانت محملة بكميات من الأسلحة والذخائر بالإضافة إلى المواد المهربة والتي كانوا يسعون إلى تهريبها عن طريق استخدام طريق الحدود.

قام المتحدث العسكري الرسمي للجيش المصري، بالتأكيد على أن القوات المسلحة المصرية تعمل في الوقت الحالي على إتمام مهامها ورصد الخارجين عن القانون والمهربين وجميع العناصر الإرهابية التي تستهدف البلاد وتسعى إلى تخريبها بشتى الوسائل والطرق الغير مشروعة.

حيث يقوم رجال القوات المسلحة على العمل الدؤوب والسهر لأجل خدمة البلاد بيقظة ومن أجل أن يتمكنوا من حماية حدود مصر من جميع الاتجاهات وفي كافة الأنحاء، والمحافظة على كل شبر من تراب بلادنا، والمحافظة على مقدسات هذا الوطن الغالي علينا من كل شر ومن كل من يرغب في مساسه بسوء، حفظ الله مصر والمصريين من كل شر.