تعرف على الفئات المستبعدة من الحصول على زيادة الدعم على البطاقات التموينية

مع اقتراب بداية شهر يوليو الذي ما هو إلا ساعات قليلة تفصلنا عن استقباله، ستبدأ وزارة التموين في صرف المقررات التموينية لهذا الشهر للمواطنين بالزيادة الجديدة التي كان قد أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى قبل أسبوعا على الأكثر من الآن ، حيث كان قد قرر سيادته إقرار زيادة نصيب الفرد في البطاقات التموينية إلى خمسون جنيها بدلا من 21 جنيه.
ولكن هذه الزيادة التي أقرها الرئيس مرتبطة بمجموعة من الأسس والمعايير، حيث أنها مرتبطة بحد أقصى أربعة أفراد كما أعلن وزير التموين خلال تصريحات صحفية له، حيث أكد أن دعم السلع التموينية سيتم تقسيمه إلى دعم أساسي وآخر إضافي وذلك بقيمة خمسة وعشرون جنيها لكل منهما، وذلك وفقا للعدد الخاص بالأفراد المقيدين بالبطاقات التموينية وذلك على النحو التالي:
- بالنسبة للأسرة التي يتكون عدد أفرادها من اثنان ومقيدين على البطاقة التموينية، فمن المقرر ان يحصل على دعم مائة جنيه.
- أما بالنسبة للأسرة التي يتألف عدد أفرادها من ثلاثة، فمن المقرر أن يحصل على دعم بقيمة 150 جنيه.
- أما بالنسبة للأسرة التي يتألف عدد أفرادها من أربعة، فتحصل على دعم بقيمة 200 جنيه.
- أما بالنسبة للأسرة التي يتألف عدد أفرادها من خمسة، فتحصل على دعم بقيمة 225 جنيه.
- أما بالنسبة للأسرة التي يتألف عدد أفرادها من ستة، فتحصل على دعم بقيمة 250 جنيه.
ومع ذلك فإن هذه الزيادة لا تشمل كافة الأفراد، حيث أن هناك بعض الفئات المستبعدة منها والتي يمكن ذكرها على النحو التالي:
- الفئات التي لم تقوم باستخراج البطاقة التموينية الذكية في الفترة التي قامت الوزارة بالإعلان عنها.
- فئات البطاقات السوداء الذين يملكون أكثر من بطاقة مكررة.
- الفئات التي تمتلك بطاقة تموينية تالفة.
- الفئات التي يزيد دخلها الشهري عن 1500 جنيه.
- الفئات المعينة والتي لا تمتلك بطاقات تموينية مثل المرأة المطلقة.
- العمالة الزراعية ومن لديهم معاش ضمان اجتماعي وفى الوقت ذاته لا يمتلكون البطاقة التموينية.
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