غطاس ينفي احتمال تحرك شعبي ضد قرارات الحكومة بزيادة أسعار الوقود

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نفى عضو مجلس النواب، الدكتور “سمير غطاس”، احتمال حدوث أي تحركات شعبية اعتراضا على القرارات التى اتخذتها الحكومة المصرية فى الفترة الأخيرة بخصوص رفع أسعار الوقود.

صرح الدكتور “سمير غطاس”، عضو مجلس النواب، فى بيان له، حول احتمالية حدوث اى حركات اعتراضية تجاه القرارات الحكومية بشأن زيادة أسعار الوقود ووصف الشعب المصرى قائلا: “الشعب المصري مات، ولا توجد لدينا أحزاب سياسية ولا توجد نخبة مثقفة”.

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كما أضاف فى حديثه وذكر رأى الإعلان والبرلمان فيما اتخذته الحكومة من قرارات فقال: “بالإضافة إلى ما نملكه من إعلام، وبرلمان فيه أغلبية حكومية، باسم دعم مصر وافق على الموازنة الجديدة بـ 100 عضو”.

وجه عضو مجلس النواب، الدكتور “سمير غطاس”، اتهاما إلى الحكومة المصرية و أحزاب دعم مصر بأن كل منهما شريك فى حرمان وتجويع المجتمع المصري، ووقوفه ضد مصلحة الشعب المصرى.

كما ذكر عضو مجلس النواب إلى أن هذه القرارات الحكومية جاءت بناءا على طلب صندوق النقد الدولي، وانصياع من الحكومة المصرية لتلبية تلك الشروط بهدف حصول الحكومة المصرية على الدفعة الثانية من القرض الذي يقدمه صندوق النقد الدولي لمصر، خلال الأسبوع القادم .

أشار الدكتور “سمير غطاس”، إلى أن قرارات الحكومة المصرية بإلغاء الدعم تم الإعلان عنها منذ وقت طويل، لكن المشكلة الحقيقية، تكمن في توقيت تنفيذ تلك القرارات، فإن الحكومة المصرية مضطرة لتطبيق برنامج للإصلاح الاقتصادي.