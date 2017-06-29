الأوقاف: فتح باب التقدم لوظائف الأزهر الشريف لعدد من الكليات حتى 31/7/2017

Advertisements

جاء في الإعلان الرسمي الصادر من وزارة الأوقاف، أنه قد تقرر فتح باب التقدم بوظائف الأزهر الشريف، وتحديدًا لخريجي جامعة الأزهر، فى دور مايو 2017، على أن يكون المتقدم للوظائف الخالية حاصل على تقدير تراكمي بمتوسط 70% على الأقل.

يقبل طلبات المتقدمين من خريجي كليات كلاً من “أصول الدين, والدعوة الإسلامية، والدراسات الإسلامية والعربية بنين، وكلية القرآن الكريم، وكلية التربية جامعة الأزهر شعبة الدراسات الإسلامية، وكلية اللغة العربية، والشريعة والقانون بشعبتيها، وكلية اللغات والترجمة قسم الدراسات الإسلامية “جميع اللغات”، اللغة الإنجليزية، واللغة العربية، واللغة الفرنسية”.

Advertisements

أكد الأوقاف على أن الأولوية فى التعيين هذا العام سوف تكون للأعلى تقديرا، ولكن قد اشترطت الوزارة ايضًا أن يجتاز المتقدم الاختبارات التى تقررها الأوقاف.

تم فتح باب التقدم فى هذه الوظائف في موعد أقصاه 31 / 7 / 2017 ، وعلى المتقدم أن يقوم بملء النموذج الخاص والذي تم نشره على موقع الوزارة، كما أكد الإعلان على أن المقبولين في هذه الوظائف سوف يتم تعيينهم فى عدد من المناطق والتي تعد الأكثر احتياجا على مستوى محافظات جمهورية مصر العربية، حيث أنه لم يلتزم بالتوزيع الجغرافى فى توزيع المعينين.

أكد الإعلان على أنه لن يتم النظر فى نقل أي موظف من هذه المسابقة قبل مرور ثلاث سنوات على الأقل، ولن يتم قبول الإستقالة الخاصة به إلى بعد مرور خمس سنوات على الأقل، بداية من يوم تسلم العمل.