أخبار الطقس اليوم.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 29/6/ 2017 فى محافظات مصر

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أعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية في بيان رسمي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس، أنه من المتوقع أن يسود على أغلب الأنحاء ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.

يبدأ الطقس التأثر بموجة حارة سوف تجتاح محافظات مصر خلال الفترة الحالية، ليسود طقس مائل للحرارة على مدن السواحل الشمالية، وتزداد درجات الحرارة ارتفاعًا ويصبح الطقس شديد الحرارة على باقي المدن والمحافظات في ساعات النهار، وتنخفض درجات الحرارة تدريجيًا ويصبح الطقس لطيفًا في ساعات الليل.

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يتوقع أن تظهر في الأفق كلاً من السحب المنخفضة والمتوسطة وخاصة على السواحل الشمالية بالبلاد، كما يتوقع أن تقل الرؤية الصباحية على الطرق السريعة فى شمال البلاد.

وعن حالة الرياح، يتوقع أن تكون أغلبها شمالية غربية معتدلة، كما يتوقع أن تنشط الرياح المحملة بالأتربة على كلاً من جنوب سيناء ومحافظات جنوب البلاد، حيث تشهد اليوم رياح مثيرة للرمال والأتربة، كما ورد أنها سوف تنشط على كلاً من البحر الأحمر خليج السويس، مما يؤثر على حركة الملاحة البحرية خلال اليوم.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس على محافظات مصر، فهي كالتالي:

القاهرة 25 39

الإسكندرية 24 31

دمياط 25 33

مطروح 22 30

بورسعيد 24 32

بلطيم 24 33

الإسماعيلية 23 39

نخل 16 36

مرسى علم 30 39

السويس 24 40

العريش 20 35

الغردقة 28 40

طابا 19 37

الطور 23 34

شرم الشيخ 30 41

سيوة 24 40

المنيا 25 39

رفح 19 34

كاترين 22 35

الفيوم 25 39

وسط الدلتا 25 38

رأس سدر 25 35

أبوسمبل 28 43

أسيوط 24 40

أسوان 30 45

شلاتين 29 39

سوهاج 26 40

الأقصر 27 44

قنا 27 43

نويبع 28 39

حلايب 31 37

الوادى الجديد 26 41

السلوم 22 34