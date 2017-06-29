ننشر قائمة أسعار السلع التموينية بعد زيادة الدعم والمقررة من أول يوليو

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قرر السيد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن يتم رفع أسعار السلع التموينية مع مطلع شهر يوليو القادم، حيث جاء في معطيات القرار الخاص برفع أسعار السل الموجودة على البطاقات التموينية الذكية في جميع فروع وزارة التموين بجميع المحافظات المصرية.

أعلنت وزارة التموين، أن أسعار السلع التموينية الجديدة والتى قد أقرها وحددها السيد الوزير بناءًا على العرض والطلب، وبما يتناسب مع تعاملات واحتياجات المواطنين المصريين من المقرر أن يتم طرحها على بطاقات التموين الذكية المقيدة لدي الوزارة والمعترف بها بداية من أول شهر يوليو القادم.

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سوف يتم طرح السلع بداية من الشهر الجديد بعد تطبيق قرار السيد الوزير والخاص بزيادة الدعم المخصص لكل مواطن مصري مقيد حاليًا بشكل رسمي على بطاقات التموين الذكية، وقد بلغ مبلغ الزيادة فى الدعم من 21 إلى 50 جنيها.

جاء بين طيات قرار وزير التموين، أن سعر كيلو السكر في بطاقات التموين بلغ 10 جنيهات، بينما بلغ سعر زجاجة الزيت 800 جرام بسعر 14 جنيها، ، وأن سعر كيلو الأرز المصري المعبأ وصل سعره 6.50 جنيه، بينما بلغ سعر كيلو الأرز الهندي يباع للمستهلك 6.50 جنيه.

بلغ سعر عبوة مكرونة 350 جرام 2.25 جنيه، وسعر مسلي صناعي 500 جرام 12 جنيه، بينما وصل سعر المسلى الصناعى 800 جرام 17.25 جنيه، والعدس المجروش وزن 500 جرام بلغ سعره 10 جنيهات.

شملت القائمة سعر الفول المعبأ 500 جرام 3.50 جنيه، وسعر عبوة الصلصة 320 جرام 3.25 جنيه، والجبنة وزن 250 جراما بلغ سعرها 5.25 جنيه، وسعر صابون تواليت 125 جرام 5.50 جنيه للقطعة الواحدة، وبلغ سلع علبة مرقة الدجاج 615 قرشا، والكلور الأبيض واحد لتر بسعر 310 قرشا، والمربى عبوة 400 جرام بسعر 7.75 جنيه، وبلغ سعر علبة التونة قطع زنه 140 جرام بسعر 6 جنيهات .