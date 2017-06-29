الصحة: تعلن عن النظام الجديد لصرف ألبان الأطفال المدعمة

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قامت وزارة الصحة والسكان بالإعلان عن زيادة أعداد منافذ صرف ألبان الأطفال المدعمة على مستوى محافظات جمهورية مصر العربية، حيث ارتفعت أعداد منافذ التوزيع من 1008 إلى 1083 منفذًا بجميع المحافظات المصرية.

من المقرر أن يحصل أولياء الأمور في جميع المحافظات على حصصهم المقررة من ألبان الأطفال بنظام الكوبونات، حيث تم تغيير النظام السابق والذي كان متاح التعامل به عن طريق الكارت الذكى.

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أكد وزير الصحة والسكان، السيد الدكتور أحمد عماد، فى تصريح له بخصوص تعدد منافذ التوزيع الخاصة بصرف ألبان الأطفال، أنه قد تقرر توسيع مظلة الصرف للأطفال لتتناسب مع الزيادة السكانية المستمرة وتسهيلاً على المواطنين، وبعد عملية التوسيع من المؤكد أن يتمكن أولياء الأمور من الحصول على الحصص الخاصة بهم بشكل شهرى.

وأضاف السيد الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، أن الوزارة تعمل على تغطية قدر كبير من نسبة المواليد الذين يحتاجون إلى الألبان الصناعية في عملية الرضاعة، حيث تقوم الوزارة بصرف ألبان الأطفال في الوقت الحالي إلى 260 ألف طفل بشكل سنويًا ، ويعد هذا العدد بمثابة 10% من إجمالي نسبة المواليد السنوية بمحافظات جمهورية مصر العربية.

تقوم وزارة الصحة بتوفير هذه الكميات بأسعار مخفضة، حيث ورد أنه قد بلغ سعر عبوة الألبان من سن يوم إلى 6 شهور بـ مبلغ 5 جنيهات لكل عبوة، بينما يتم صرف عبوة اللبن بالنسبة للطفل من سن 6 إلى 12 شهر بمبلغ 26 جنيهًا لكل عبوة.