عاجل :زيادة اسعار الوقود في مصر

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بعد تكذيب اي اخبار عن اي زيادة جديدة في اسعار الوقود خل، صرح اليوم وزير البترول عن رفع اسعار الوقود ، و قد تم تطبيق الاسعارة الجديدة في صباح يوم الخميس من تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة .

و صرح المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إن هذه زيادة تم تطبيقها في البنزين بأنواعه و الغاز الطبيعي و غاز السيارات.

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و الجدير بالذكر ان شريف إسماعيل قد قال مضيفا ، في مؤتمر صحفي يحضره كلا من وزير البترول، و رئيس جهاز التعبئة والإحصاء، و نائب وزير المالية، أن دعم الوقود تخطى خلال العام المالي الماضي حوالي 85 مليار جنيه، و قد صرح مشيرا إلى أن دعم الوقود خلال العام الحالي وصل إلى 110 مليارات جنيه و ذلك بالرغم من إجراءات نوفمبر الماضي.

و تم التوضيح من قبل «إسماعيل» أنه خلال هذا العام إن لم يتم اتخاذ قرار زيادة أسعار الوقود كان الدعم سيصل إلى 150 مليار جنيه، و ستكون تلك الاموال على حساب الصحة و التعليم، وبالتالي تم اتخاذ هذا القرار على هذا الاساس.