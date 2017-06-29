عاجل :خبيرة الطاقة المستدامة :قرار زيادة الاسعار لا يمس الطبقة الفقيرة

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صرحت الدكتورة أنهار حجازى خبير الطاقة و التنمية المستدامة ، إن الزيادة التي نالت من أسعار الوقود تعد أمر طبيعى فى اطار خطة الدولة التي تعمل على رفع الدعم خاصة ، وقالت ان الوقود يمس الطبقات القادرة ، و ذلك لأن من يمتلك سيارة هو الشخص القادر ، و بالتالى عليه أن يقوم بدفع رسوم الخدمة التى يتلقاها ، و صرحت بإن هذا القرار لا يقوم بمس الطبقات الفقيرة فى أى شيء.

وأضافت الدكتورة انهار حجازي ، بأن تأثير هذا القرار على محدودى الدخل يعد تأثير بسيط للغاية ، و لكن قالت انه يمكن أن يكون له تأثير على نقل البضائع ، و اضافت قائلا أن هذا القرار ، من ضمن الامور الاقتصادية في لدولة ، وصرحت ان اتخاذة امر مطلوب وله تأثيرا ايجابيا ، و ذلك لانه يخص الطبقات القادرة فقط.

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و صرحت متابعة، ان النقل العام ذو نسبة محدودة في مصر وان النقل الخاص متمثل في السيارات الملاكي يأخذ جزء كبير من دعم البنزين

و الجدير بالذكر انه سيبدأ العمل بأسعار الوقود الجديدة في تمام الساعة الثامنة من صباح يوم الخميس.