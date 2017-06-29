أمن القاهرة: تواجد أمني مكثف فى شوارع القاهرة لمراقبة أسعار تعريفة سيارات الأجرة

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تزامنا مع قرارات مجلس الوزراء لرفع أسعار الوقود في صباح اليوم الخميس ليصل سعر السولار إلى 3.65 جنيه للتر بدل من 2.35، وصل البنزين 80 إلى 3.65 جنيه للتر، بدل من 2.35، والبنزين 92 إلى 5 جنية للتر، بدل من 3.50؛ قامت مديرية أمن القاهرة بتشر قوات الأمن في جميع مواقف نقل الركاب والسيارات الأجرة؛ لعدم استغلال السائقين هذه القرارات لرفع سعر تعريفة الركوب عن الحد المسموح به.

وبرئاسة اللواء خالد عبد العال مساعد وزير الداخلية، تواجدت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة بكل مواقف سيارات الأجرة لمراقبة حركة نقل الركاب وضبط أي تجاوز في زيادة سعر تعريفة الركوب عن قيمة المتفق عليها، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات وقرارات وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، لتوفير سبل التعاون بين الشرطة والمواطن المصري.

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وحذرت القوات الأمنية السائقين من ارتكاب أي تجاوز في سعر تعريفة الركوب وإلا سيتم تحرير محضر بالواقعة ضد السائق المخالف؛ تحويله إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدين على ضرورة الالتزام بتعريفة الركوب التي أصدرتها المحافظة تبع كل موقف، وتأتي هذه الإجراءات الأمنية من حرص قوات الأمن للحد من ظاهرة جشع سائقي وسائل نقل الركاب، واستغلال الظروف الاقتصادية التي دفعت الحكومة إلى رفع أسعار الوقود.

كما تواجد أيضا رجال المباحث بمواقف سيارات الأجرة لمراقبة تعريفة الركوب، والعمل على الحد من ظاهرة جشع السائقين واستغلال الظروف الاقتصادية، وعمل رجال المباحث لمراقبة حركة نقل الركاب، وضبط أي مخالفات من السائقين في سعر تعريفة الركوب بحجة أرتفاع سعر الوقود.

ومن جانب المحافظات أمر محافظ كفر الشيخ اللواء السيد نصر بمراقبة المواقف على مستوى المحافظة، من خلال غرفة العمليات الرئيسية بمحافظة كفر الشيخ، لرصد أي تلاعب في الأسعار من قبل السائقين؛ مع الالتزام بالتعريفة المقررة، وعدم استغلال رفع أسعار الوقود.