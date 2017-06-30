أخبار الطقس اليوم.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 30/6/2017 في محافظات مصر

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ورد فى بيان هيئة الأرصاد الجوية فيما يخص أخبار الطقس اليوم الجمعة، إنه يتوقع أن يسود خلال ساعات النهار طقس حار رطب على كلاً من السواحل الشمالية، ثم ترتفع درجات الحرارة ويصبح الطقس شديد الحرارة على باقي الأنحاء، وتنخفض درجات الحرارة تدريجيا ويصبح الطقس لطيف فى ساعات الليل.

أكد بيان هيئة الأرصاد على أنه سوف تظهر كلاً من السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب مناطق السواحل الشمالية، كما يتوقع أن تقل الرؤية فى الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية على شمال البلاد ، وعن حركة الرياح يتوقع أن تكون أغلبها شمالية غربية معتدلة.

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كما أكد الأرصاد على أنه سوف تنشط حركة الرياح على جنوب سيناء بالإضافة إلى جنوب البلاد، كما يلاحظ نشاطها في خليج السويس، وسوف تؤثر على حركة الملاحة البحرية وتؤدي إلى اضطرابها.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط توقع الأرصاد أن تكون معتدلة وارتفاع الموج فيها خلال اليوم، وعن حالة البحر الأحمر فيتوقع أن تكون معتدلة ثم تتغير وتصبح مضطربة، وسوف ترتفع حركة الموج ما بين مترين إلى مترين ونصف، وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة على محافظات مصر، فهي كالتالي:

القاهرة 25 40

بورسعيد 25 32

دمياط 25 32

الإسكندرية 25 31

مطروح 23 31

بلطيم 25 33

الإسماعيلية 24 41

نخل 16 37

السويس 24 42

العريش 22 35

طابا 19 38

الطور 23 34

شرم الشيخ 28 39

مرسى علم 29 40

الغردقة 27 39

رفح 21 34

كاترين 22 35

الفيوم 25 39

رأس سدر 25 37

سيوة 24 41

المنيا 25 39

أبوسمبل 29 43

سوهاج 29 40

الأقصر 27 43

أسوان 29 43

وسط الدلتا 24 39

أسيوط 25 40

شلاتين 30 35

قنا 27 41

حلايب 30 34

الوادى الجديد 27 42

نويبع 28 38

السلوم 22 36.