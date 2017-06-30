الحضري يكشف عن أسباب فسخ خطوبة ابنته شدوي وكهربا

Advertisements

خلافات قوية ظهرت على الساحة العائلية بين نجمي كرة القدم، محمود كهربا ورفيقه في الملاعب عصام الحضري، واستمرت خلال الأيام القليلة الماضية، ونتج عنها فسخ خطوبة شدوي عصام الحضري ومحمود كهربا بعد أن توقع الكثيرين أن يجمعهما بيت ملئ بالسعادة والحب بعد ظهور قوة ارتباط شدوي به وكشفه عن حبه لها منذ فترة.

من أشهر قصص الحب التي ظهرت مؤخرًا على الساحة الرياضية والإعلامية، قصة حب شدوي ابنة سد كرة القدم المصرية “عصام الحضرى” مع ابن الملاعب والقلعة البيضاء كهربا، حيث سعد الكثيرين بعد سماعهم خبر خطوبتها، وأخذت هذه الواقعة نسبة كبيرة من الإهتمام على مواقع التواصل الإجتماعي والإعلام بكافة صوره لعدة ايام، لكن بعد مرور 41 يوم فقط من خطوبتها، تفاجئ الجميع بإعلان الحضري لفسخ الخطوبة بين ابنته وكهربا.

Advertisements

قام اللاعب الشهير كهربا بنشر صورة له على موقع التواصل الإجتماعي مؤخرًا وهو لا يرتدي دبلة الخطوبة مما أثار الشك في نفوس متابعيه والتساؤلات، ليصدم الجميع حارس مرمى، عصام الحضري بالإعلان رسميًا عن خبر فسخ خطوبة ابنته على نجم الملاعب عصام الحضري يوم أمس.

أكد المقربين من الأسرتين على أن السبب وراء فسخ الخطبة هو وجود عدد من الخلافات العائلية بين الأسرتين، وقد أعلن الحضري أن السبب وراء قرارها بفسخ تلك الخطبة هو اكتشافه إلى أن كهربا شخص مستهتر، كما قام الحضري بالتأكيد على ابنته أن تمتنع بشكل نهائي عن الرد على أي مكالمات قد ترد إليها من اللاعب محمود كهربا أو من أى أحد من أفراد عائلته، وقام بنفسه بالإعلان عن خبر فسخ الخطبة رسميًا.

في الوقت الذي أعلن الحضري أن ابنته شدوي مازالت صغيرة على فكرة الزواج وأنه حاليًا قد تم فسخ خطوبتها من كهربا بسبب عدم وجود نصيب بينهما، حرصت أسرة اللاعب كهربا على الإنتهاء من الموضوع سريعًا قبل أن ينتشر على مواقع التواصل الإجتماعي والصحف.