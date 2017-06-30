ننشر أول تعليق لإبنة الحضري بعد فسخ خطبتها من اللاعب “كهربا”

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انتشر خبر فسخ خطوبة ابنة سد كرة القدم المصري، عصام الحضري، على اللاعب الدولي الشهير محمود كهربا بسرعة كبيرة، حيث صدم المتابعين على موقع التواصل الإجتماعي بتصريحات الكابتن وحارس المرمى الأشهر في تاريخ كرة القدم بالإعلان رسميًا عن فسخ خطوبته ابنته “شدوي” من اللعب كهربا.

سبق تصريحات عصام الحضري قيام اللاعب كهربا بنشر صورة له على موقع انستجرام وهو لا يرتدي دبلة الخطوبة كما هو معتاد في الآونة الأخيرة، مما أثار حيرة وشك متابعيه، وتساءل الكثيرين منهم عن السبب وراء عدم ارتدائه دبلته.

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قامت شدوي ابنة سد كرة القدم عصام الحضري، مؤخرًا بنشر صورة تجمعها بوالديها على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”، حيث كانت الصورة هي أول رد فعل علني من شدوي عصام الحضري بعد الإعلان عن خبر فسخ خطوبتها من اللاعب الشهير محمود كهربا، اللاعب المصري المعار حاليًا إلى نادي اتحاد جدة السعودى.

قامت شدوي بالتعليق على الصورة التي قامت بنشرها على موقع التواصل الإجتماعي بكلمات قليلة ومقتضبة، حيث قامت بتوجيه رسالة حب وعرفان لوالديها.

جدير بالذكر أن الصورة التي قد قامت شدوى عصام الحضرى بنشرها على الفيس مؤخرًا كانت قد نشرتها على حسابها الشخصى على موقع مشاركة الصور “إنستجرام”، في عودة منها للذكريات التي تجمعها بوالديها، كما علقت شدوي الحضري على الصورة التي نشرتها على الفيس قائلًة: “الجميع يذهب إلا أنتم”.