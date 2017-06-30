شاهد تعليق “إبراهيم سعيد” الساخر على فسخ خطوبة كهربا وابنة الحضرى

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بعد انتشار خبر فسخ خطوبة اللاعب محمود كهربا، المعار لنادي اتحاد جدة السعودي، وصانع ألعاب الزمالك السابق، من ابنة سد كرة القدم وحارس المرمى الأول في مصر، عصام الحضري، قام اللاعب السابق “إبراهيم سعيد”، لاعب منتخب مصر ونجم نادي الأهلى والزمالك السابق، بالتعليق ساخرًا على خبر فسخ الخطبة.

جاء أول تعليق من إبراهيم سعيد على خبر فسخ خطوبة شدوي الحضري من كهربا ساخرًا، حيث قام الأول بنشر تعليقه على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، من خلال تدوينة نشرها عبر حسابه بموقع التدوينات الصغيرة، ساخرًا من إعلان الحضري لفسخ هذه الخطبة.

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جاء في تعليق ابراهيم الحضري الساخر على موقع تويتر: “هتلاقيهم اختلفوا على النيش”، ثم أكمل تعليقه قائلاً: “كله قسمة ونصيب.. ربنا يعوضهم”.

جدير بالذكر أن خطوبة شدوي وكهربا قد سعد بها أعداد كبيرة من محبين كرة القدم ومتابعين اللاعبين والفرق المصرية في جميع البلاد، وظل الاحتفال بهم لعدة أيام على مواقع التواصل الإجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة، ولكن لم تستمر خطوبة كهربا من شدوى الحضرى إلا حوالي 41 يوماً فقط.

أعلن سد كرة القدم، عصام الحضري، يوم أمس أنه قد تم فسخ خطوبة ابنته رسميا من اللاعب كهربا، وقد صرح مقربون من العائلة أن الحضري قد أمر جميع أفراد أسرته وخاصة ابنته شدوي بعدم الرد على أى اتصال من عائلة اللاعب كهربا ولو هو نفسه.