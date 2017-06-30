بوادر أزمة جديدة بين البقالين ووزير التموين بسبب هامش الربح الخاص بالسكر والزيت

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بعد تراجع الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، عن إعلانه الخاص بزيادة هامش الربح الخاص لبدالين التموين في سلعة السكر بعد أن تم زيادته 50 قرش للكيلو، و50 قرشا لعلبة الزيت التي تزن 800 ملليجرام حالة من الاستياء بين البقالين ووزير التموين، ويأتي قرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين أن يكون هامش الربح 25 قرشاً لكل سلعة سواء كانت من السكر أو الزيت التمويني بالإضافة إلى صرف مقررات شهر يوليو بالزيادة النقدية الجديدة التي تصل إلى 50 جنيهاً للفرد التمويني.

هذا وقد أشار رئيس شعبة البقالة بالغرفة التجارية ببورسعيد”لطفي السيد العيسوي” أن زيادة أسعار الطاقة وعلى رأسها زيادة السولار بنسبة 50% وهذا سوف يؤثر علي حركة نقل السلع التموينية من فروع شركات الجملة بالمحافظات وحتى محال البقالة التموينية بنسبة 30% .

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وقد أشار لطفي العيسوي أن تحديد هامش ربحي بـ25 قرشاً ليس له قيمة في ظل ارتفاع الأسعار والالتزامات المتزايدة علي البقالين التموينيين ورفضوا أي مطالب هدامة بالتصعيد ضد وزارة التموين والتجارة الداخلية في الفترة القادمة بسبب أن هذه الفترة فترة حرجة التي تمر بها البلاد وطالب وزير التموين بإعادة النظر في هامش الربح مرة أخرى.

ومن الجدير بالذكر أشار نائب رئيس شعبة البقالة بالإسماعيلية”مجدي عبد الفضيل” أن خفض هامش الربح في سلعتي الزيت والسكر من قبل التموين هذا سوف يدفع معدومي الضمير إلى التلاعب في صرف المقررات التموينية المضافة علي البطاقات لتعويض ما فاتهم من مكاسب علي حساب أصحاب البطاقات المدعومة، وهذا يستوجب زيادة الرقابة علي المنافذ التموينية التي تتلاعب بالدعم.