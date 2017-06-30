السكة الحديد تعلن عن وجود تذاكر للقطارات بجنيه واحد فقط

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أكد السيد رئيس هيئة السكة الحديد، اللواء مدحت شوشة، وجود عدد من الخطوط الخاصة بالضواحى بالإضافة إلى القطارات الفرعية بأسعار زهيدة كان تم تحديد أسعارها منذ حوالى 18 عامًا ماضية، وعلى هذا لم تسعي السكة الحديد إلى رفع أسعارها.

جاء في تصريحات اللواء مدحت شوشة، أن هناك عدد من المحطات التي يتوقف عندها القطار تتراوح أسعار التذاكر الخاصة بها ما بين جنيه واحد إلى 4 جنيهات، وان هذه الاسعار لن يتم تغييرها في الفترة الحالية ولا الفترة المقبلة.

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وأضاف رئيس هيئة السكة الحديد، أن قد تقرر أن تستمر القطارات التى تتوقف في هذه الخطوط التى بلغ سعر التذكرة فيها جنيه واحد، وتسير حتى مسافة 25 كم في الخط الواحد في عملها دون أي أعباء أو زيادات مالية جديدة عليها.

ومن ضمن هذه الخطوط، صرح السيد اللواء بأنها خط القاهرة/ مديرية التحرير التابعة إلى محافظة البحيرة، حيث يسير القطار في هذه الرحلة مسافة 82 كم، بينما يصل سعر تذكرة القطار الكاملة فيها إلى 2.25 جنيه، ويوجد ايضًا خط القاهرة/ شبين القناطر ويسير فيه القطار مسافة 32 كم، ويبلغ إجمالي قيمة التذكرة الكامل لهذه الرحلة 1.25 جنيه، بالإضافة إلى الرحلة التي تبدأ من القاهرة/ بلبيس والتى يسير فيها القطار مسافة 58 كم، حيث تبلغ قيمة تذكرته 1.75 جنيه.

وقد اضاف السيد اللواء رئيس هيئة السكة الحديد، أن هناك ايضَا رحلة تبدأ في القاهرة وحتى الزقازيق، وتقطع مسافة 76 كم، بلغة قيمة تذكرتها الكامل 2.25، وعن رحلة القاهرة/ العياط بلغت المسافة لهذه الرحلة 59 كم، بينما وصل سعر تذكرتها إلى 1.75 جنيه، وفيما يخص رحلة القاهرة/ الفيوم، يقطع القطار مسافة 130 كم، بينما قيمة التذكرة الكاملة للرحلة 3.25 جنيه.