“رئيس الوزراء” بعد ارتفاع الأسعار.. نثق فى تحمل الشعب المصرى للصعاب

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أكد رئيس الوزراء “شريف إسماعيل”، بعد قرار رفع أسعار الوقود، أن الحكومة لازالت مستمرة فى برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، بمساندة من القيادة السياسية للبلاد، وشدد على أنه لن يكون هناك اى تردد في إتخاذ أية إجراءات تساهم فى “إنهاء آثار تراكمات العقود الماضية”، وذلك بحسب تصريحاته.

وأضاف “إسماعيل”في بيان صادر له، إن “جهود الحكومة مستمرة لتحقيق الإصلاح الذي نتمناه جميعاً، فكانت ولا تزال تنطلق من قناعات راسخة تأسست على الثقة المطلقة في وعي جموع الشعب المصري العظيم بحقيقة الصعاب الحالية، ووقوفه الدائم إلى جوار القيادة السياسية والدولية للتصدي لهذه التحديات”.

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وأردف: “أن هذا هو الأمر الذي يترجمه وتتبناه الحكومة دائماً لترسيخ مبدأ الوضوح والشفافية في معرفة الرأي العام بما يتم تحديده من قرارات وبالأخص في مجال الإصلاح المالي والاقتصادي، نظراً لكونه شريكا أساسيا في هذا الوطن، نقتسم معه ما تفرضه هذه القرارات من أحمال، وما تأتي به من ثمار”.

وتابع ” إسماعيل” أن “استمرار الحكومة فى تنفيذ الخطوات التي بدأت فى اتخاذها منذ عام 2014 فيما يتعلق بتطوير منظومة الدعم وخاصة فى مجال المنتجات البترولية والكهرباء لضمان وصوله لمستحقيه”.

وأكد على إن “الضرورة أصبحت تفرض اتخاذ خطوات جديدة لترشيد الدعم على المنتجات البترولية والذى يصل الى حوالي 145 مليار جنيه خلال العام المالي 2017/2018 وهو رقم كبير للغاية ولا يمكن أن تتحمله الموازنة العامة للدولة وقطاع البترول، بما يساعد في تقليل هذا الرقم إلى نحو 105 مليارات جنيه “.