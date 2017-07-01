أخبار الطقس اليوم السبت 1/7/2017.. درجات الحرارة المتوقعة فى جميع محافظات مصر

Advertisements

مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، يسعى الكثيرين لمعرفة أخبار الطقس اليوم بشكل دائم ومستمر، ولهذا نستعرض معكم بشكل يومي في مقال متجدد درجات الحرارة المتوقعة فى جميع محافظات مصر، وما ورد في بيان الأرصاد الجوية بخصوص طقس اليوم ودرجات الحرارة وحركة الرياح وغيرها من التفاصيل الهامة لكل يوم.

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تستمر الموجة الحارة على أغلب أنحاء البلاد، حيث يسود طقس حار رطب على أغلب أنحاء ومناطق السواحل الشمالية، ثم ترتفع درجات الحرارة ويصبح الطقس شديد الحرارة على باقى المحافظات في ساعات النهار، وتنخفض درجات الحرارة تدريجيًا في ساعات الليل.

Advertisements

ورد في بيان الارصاد، أنه من المتوقع أن تظهر كلاً من السحب المنخفضة والسحب المتوسطة على كلاً من السواحل الشمالية، كما أكد الأرصاد على أنه يتوقع أن تقل الرؤية على الطرق السريعة والصحراوية بسبب الشبورة المائية صباحا، وخاصة على المدن والمناطق على شمال البلاد، وعن حركة الرياح يتوقع أن تسود أغلبها شمالية غربية خفيفه الى معتدلة.

وعن حركة البحرين ورد أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط والبحر الأحمر يعتقد أن يسود عليهم الاعتدال، بينما ترتفع حركة الموج خلال ساعات اليوم ما بين متر ونصف إلى مترين، ويتوقع أن يسود عليهم حركة الرياح السطحية شمالية غربية.

القاهرة 25 41

الإسكندرية 26 33

دمياط 25 34

بلطيم 25 34

مطروح 24 32

بورسعيد 25 34

الإسماعيلية 24 42

السويس 24 42

طابا 21 38

الطور 24 38

العريش 20 35

نخل 16 39

مرسى علم 30 39

الغردقة 29 41

كاترين 20 35

سيوة 25 42

شرم الشيخ 29 41

رفح 21 35

المنيا 23 41

الفيوم 25 42

رأس سدر 25 39

أبوسمبل 28 43

وسط الدلتا 24 40

أسيوط 24 41

أسوان 27 44

شلاتين 28 38

سوهاج 26 42

الأقصر27 44

حلايب 35 30

الوادى الجديد 27 44

قنا 27 43

نويبع 27 38

السلوم 23 37.