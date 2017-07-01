وزارة التموين تبدأ اليوم تنفيذ قرار زيادة نسبة الدعم على البطاقات التموينية

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بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بزيادة دعم البطاقات التموينية إلى خمسون جنيها، تبدأ وزارة التموين اليوم السبت الموافق الأول من شهر يوليو الجاري صرف السلع التموينية للمواطنين عن هذا الشهر وفقا لهذه الزيادة المقررة، وتقوم الوزارة بتوفير كافة السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنين وطرحها على البطاقات التموينية بقيمة تعادل 3.5 مليار جنيه شهريا بعدما تم إقرار هذه الزيادة بناء على تعليمات رئيس الجمهورية.

كما تقوم الوزارة بطرح كميات كبيرة من السكر والتي تصل إلى 140 ألف طن، هذا إلى جانب الزيت والذي قامت بتوفير 105 مليون عبوة منه، فضلا عن السلع الأساسية الأخرى والتي منها الأرز والمكرونة والفول والسمن والشاي وغيرها من السلع الأخرى.

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وفى سياق متصل أكد وزير التموين الدكتور على مصيلحى خلال تصريحات صحفية له اليوم، أن الوزارة على استعداد تام لصرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات بالزيادة الجديدة، مشيرا في الوقت ذاته أنه قد تم إصدار توجيهات لتعديل قيمة الدعم المخصص للمواطنين بالزيادة الأخيرة التي تم إقرارها قبل أسبوعين على الأكثر من الآن، كما تم توجيه الشركات بمضاعفة كميات السكر والزيت بنسبة كبيرة تصل إلى 200% وذلك لإتاحة السلع بعد هذه الزيادة.

كما أشار إلى الوزارة تقوم باتخاذ إجراءات حاسمة بهدف ضبط الأسعار والقضاء على قضايا التهريب والاحتكار للسلع التموينية وبيعها في السوق السوداء، الأمر الذي أدى إلى إهدار الملايين من الأموال المخصصة للدعم، ولكن اليوم يتم إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح.

على الجانب الآخر أكد رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أنه سيتم البدء اليوم بطرح السلع المختلفة بقالين التموين تمهيدا لصرفها للمواطنين بعد الزيادة المقررة، لافتا إلى أنه سيتم طرح كميات كبيرة من هذه السلع لتلبية احتياجات المواطنين، فضلا عن طرح غيرها من السلع الأخرى والتي يحصل عليها المواطن وفقا لرغبته