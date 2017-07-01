الأرصاد الجوية تحذر من طقس الغد الأحد 2/7/2017.. ارتفاع شديد في درجات الحرارة المتوقعة

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قامت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بنشر تحذيرات عن حالة الطقس المتوقعة ليوم غدًا الأحد الموافق 2/7/2017، حيث أكدت التحذيرات على أنه سوف تشهد محافظات مصر يوم غدا الأحد ارتفاع قوي وصادم في درجات الحرارة على مدار ساعات النهار على كافة الأنحاء، ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بشكل تدريجي خلال ساعات الليل، وخاصة على أغلب مناطق ومحافظات الوجه البحري بالإضافة إلى مدن السواحل الشمالية.

ورد في البيان التي أعلنت عنه الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم السبت، أنه فيما يخص حركة الرياح على مدار يوم غدًا يتوقع أن تكون شمالية غربية معتدلة، كما جاء أنه من المتوقع أن تظهر العديد من السحب المتوسطة والأخرى المنخفضة في كلاً من مدن السواحل الشمالية، بالإضافة إلى محافظات شمال البلاد.

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كما أكد الأرصاد على أنه سوف تقل الرؤية في الطرق السريعة والصحراوية في الصباح الباكر بسبب زيادة الشبورة المائية، وعلى هذا جاءت إحدى تحذيرات الأرصاد الجوية للسادة المواطنين بتوخي الحذر أثناء عملية القيادة في هذا التوقيت.

أشارت الأرصاد الجوية، على أنه من المتوقع أن ترتفع الأمواج خلال ساعات النهار في البحر المتوسط، بمعدل متر إلى متر ونصف، أما فيما يخص البحر الأحمر من المتوقع أن تؤثر عليه ارتفاع درجات الحرارة، حيث يتوقع أن تكون معتدلة ثم ترتفع من متر ونصف إلى مترين، وقد جاء في بيان الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من محافظات مصر ليوم غدا الأحد كانت كالتالي: القاهرة 26 / 40، أما الإسكندرية 26 / 34، وقنا 28 / 45، والأقصر 28 /44، في أسوان 27 / 45.