الرئاسة تكشف تفاصيل زيارة الرئيس السيسي للمجر غدا

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في إطار الزيارات التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي للعديد من الدول، يتوجه غدا الأحد الموافق الثاني من شهر يوليو الجاري لدولة المجر في زيارة رسمية لها، ومن المقرر أن يشارك في القمة الاستثنائية التي يعقدها دول فيشجراد مع مصر، ويضم هذا التجمع مجموعة من الدول والتي يأتي في مقدمتها المجر وبولندا وسلوفاكيا وغيرها من الدول الأخرى.

وقبل ساعات قليلة من الآن كشف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية عن التفاصيل الخاصة بهذه الزيارة، حيث أكد أن الرئيس السيسى سيلتقى خلال هذه الزيارة لعددا من كبار المسئولين المجريين والذي يأتي في مقدمتهم رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان المجرى.

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ومن المنتظر أن تتناول المباحثات الثنائية بين البلدين سبل تعزيز التعاون المشترك بين كلا منهما في المجالات المختلفة، وكذلك متابعة تنفيذ الخطوات التي كان قد تم الاتفاق عليها في وقت مسبق والتي تهدف في المقام الأول إلى الارتقاء بالعلاقات بين البلدين، كما سيتم التطرق إلى عددا من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

كما سيقوم الرئيس بحضور الاجتماع الخاص بالمنتدى المصري المجري لرجال الأعمال، والذي سيكون بمشاركة عددا من ممثلي الشركات والقطاع الخاص من كل من البلدين، ويهدف هذا الاجتماع بحث سبل التعاون بينهما في المجال التجاري والاقتصادي واستعراض فرص الاستثمار المتاحة بمصر، كما سيتم التطرق إلى العديد من الموضوعات الهامة والتي يأتي على رأسها الدور الذي تلعبه مصر في منطقة الشرق الأوسط.

هذا إلى جانب موضوعات أخرى لا تقل أهمية والتي منها طرق القضاء على العديد من الظواهر السلبية التي باتت منتشرة على نطاق واسع في الفترة الحالية ومنها ظاهرة الإرهاب والهجرة الغير شرعية وغيرها من الموضوعات الأخري، فضلا عن سبل تطوير التعاون المشترك بين الدولة المصرية والاتحاد الأوروبي.