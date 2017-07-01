ارتفاع أسعار الإنترنت الأرضي ابتداءً من اليوم والتحصيل نهاية يوليو

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تقرر أعتباراً من اليوم بدأ شركات الإنترنت فى تحصيل و تطبيق الضريبة على القيمة المضافة على خدمات الإنترنت الأرضي بنسبة 14 %، وذلك بحسب الخطة التي تم وضعها مسبقا منذ شهر سبتمبر من العام 2016.

وصرحت عدة مصادر مسؤولة داخل عدد من شركات الإنترنت في تصريحات إعلامية، إن تحصيل هذه الزيادات الجديدة سيبدأ على الفواتير التي سيقوم بتسديدها العملاء خلال نهاية الشهر الجاري 30 يوليو.

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ولم تفصح أياً من هذه الشركات بمعلومات عن الأسعار الجديدة لسرعات الإنترنت حتى الآن، بالإضافة لعدم أي بيانات تخص هذه الأسعار على المواقع الإلكترونية لهذه الشركات ولم تحتوى أيضاً على أى تنويه عن هذه الزيادات أو بدء تطبيقها حتى الآن.

وكانت الضريبة على القيمة المضافة قد تم تطبيقها على الإنترنت المحمول بداية من شهر سبتمبر من العام الماضي بنسبة 14%، في الوقت الذي تم فيه أرجاء تطبيقها لمرحلة أخرى على الإنترنت الأرضي حتى يتم تحميل الضريبة على المشتركين ابتداء من اليوم.

وبحسب الخطة السابقة فقد كانت شركات الإنترنت تتحمل نسبة 10% من تلك الضريبة عن مستخدمي الخدمة، في الوقت الذي كانت تتحمل فيه شركات الإنترنت ما يقرب من 3%، والتي تم رفعها الى 1% الأسبوع الماضي، ليصل الإجمالي إلى نحو 14%.

وأضاف المصدر أن الشركات ستبدأ تطبيق إجمالي الضريبة وتحميلها على العملاء ومحاسبتهم بها بدءاً من اليوم السبت.

وقامت الحكومة بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة، بنسبة وصلت إلى 13% في شهر سبتمبر الماضي بدلا من ضريبة المبيعات التي كانت 10%.

وازداد تشريع فرض الضريبة على جميع المنتجات والخدمات، باستثناء بعض المنتجات والخدمات التي قامت الحكومة بأعفائها من الضريبة.

في الوقت الذي كانت فيه القيمة العامة للضريبة على القيمة المضافة تصل إلى 14% بدلا من 13% بدءاً من أول العام المالي الجديد في شهر يوليو الحالي.