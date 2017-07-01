“حملة مقاطعة شركات المحمول” تشعل مواقع التواصل الإجتماعي بعد زيادة الأسعار

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اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية بالعديد من المنشورات والرسائل الخاصة التي تدعو لمقاطعة شركات المحمول الثلاثة الموجودة على الأراضي المصرية، بسبب قرار الشركات برفع قيمة أسعار كروت الشحن بداية من الشهر الجاري.

قام عدد كبير من النشطاء بتداول العديد من المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، تدعو جميعها إلى المشاركة في حملة مقاطعة شركات المحمول، حيث يسعي المتداولين إلى التعبير عن رأيه ورفضهم لاستغلال الشركات لهم ورفع قيمة أسعار كروت الشحن.

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ورد أن الحملة تدعو المواطنين المتواجدين على الأراضي المصرية إلى غلق جميع الهواتف المحمولة في نفس الوقت، حيث تحدد أن يتم غلقها لمدة ساعتين متواصلتين مساء اليوم، وتحديدًا في تمام الساعة التاسعة وحتى الساعة الحادية عشر مساءًا.

من جهة أخرى، خرجت تصريحات المسؤولين في شركات المحمول مؤكدة على أن الشركات لن تقوم برفع قيمة كروت الشحن بشكل مباشر، بينما سوف تعمل الشركات على خصم قيمة الزيادة فى الاسعار من إجمالي قيمة الرصيد، في محاولة من الشركات على زيادة أسعار كروت الشحن بشكل غير مباشر.

جدير بالذكر أن النسبة التي من المقرر أن يتم رفعها على كروت المحمول قد بلغت على حسب تصريحات المسؤولين حوالي 1% في ضريبة القيمة المضافة، وسوف يتم تطبيقها عن طريق تقليل الرصيد أو خفض عدد الدقائق.

وقد علق الأستاذ أيمن عصام، رئيس قطاع الشئون الخارجية والقانونية التابع إلى شركة فودافون، على هذه الأحداث مؤكدًا أن شركات المحمول في مصر لن تسعى لخفض الدقائق إنما الأسعار سوف تبقى كما هي في الوقت الحالي ولكن بعد إقرار ضريبة القيمة المضافة .