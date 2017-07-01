نتيجة مسابقة كاتب رابع بالنيابة الإدارية.. مطلب عاجل بالبرلمان لإلغاء النتيجة ومحاكمة المتورطين

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قام عضو مجلس النواب، عاصم عبد العزيز مرشد، بتقديم طلب عاجل إلى هيئة البرلمان المصري المتمثلة في السيد رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، مطالبًا فيه بالإسراع في اتخاذ قرار بشأن إلغاء ‏‫نتيجة مسابقة كاتب رابع بالنيابة الإدارية، لوجود العديد من التجاوزات فيها.

رصد العديد من المستبعدين من مسابقة النيابة الإدارية بوظيفة كاتب رابع بعد الإعلان الرسمي الصادر بخصوص نتيجة المسابقة العديد من التجاوزات بها، حيث تم اكتشاف تعيين عدد من من الاخوات وأقارب بالإضافة إلى قبول أبناء عدد من المستشارين بالمسابقة، لينقلب الجميع على المسؤولين عن النتيجة وتمتلئ مواقع التواصل الإجتماعي بالاعتراضات على النتيجة، واتهام الهيئة بالفساد، والإشارة على عدم تكافؤ الفرص فيها.

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من جهة أخرى، ورد أن عدد من المقبولين في نتيجة المسابقة حاصلين على تقديرات متدنية فيها، على الرغم من وجود مستبعدين وقد حصلوا على الامتياز، ليعد هذا في حد ذاته ضمن المخالفات الصارخة لمواد الدستور المصري.

أكد عضو مجلس النواب، في البيان العاجل الذي قام بتقديمه إلى رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال، يقوم بتوجيهها إلى السيد وزير العدل، بأنه يمتلك الأدلة الكافية لهذه الفضيحة والتي تؤكد وجود تجاوزات صارخة في تطبيق مبادئ المساواة فيها.

كما طالب عضو البرلمان بمحاكمة جميع المتورطين في هذه القضية، والتي قد سبق وأن تم إلغاء نفس المسابقة من قبل لنفس الأسباب، حيث تم إلغائها في السابق بحكم قضائي صادر من القضاء الإداري، ثم تم الإعلان عن هذه المسابقة والتي تحمل رقم ١ لسنة ٢٠١٦، حيث تقدم لها أكثر من ٤٠ ألف شخص، وتم تصفيتهم من خلال عدد من الإمتحانات إلى ١٥٩١، وهم من تم قبولهم.