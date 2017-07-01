“محمود كهربا” ينجو بأعجوبة من حادث سير بعد نشره لفيديو كيدي لشدوى الحضري

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قام لاعب كرة القدم ونجم نادي الزمالك السابق، والمعار بنادي إتحاد جدة السعودي، محمود كهربا، بالإعلان مؤخرًا عن نجاته من حادث سير قد كاد أن يودي بحياته، وقد نتج عن هذا الحادث تحطم سيارته الفارهة بشكل كبير، وقد جاء هذا الحادث بعد نشر اللاعب بوقت قليل فيديو خاص من أجل كيد خطيبته السابقة شدوى الحضري، ابنة عصام الحضري، سد كرة القدم وحارس مرمى منتخب مصر.

ورد أن اللاعب كهربا قد قام بنشر له أثناء قيادته لسيارته الفارهة، حيث كان يقودها بسرعة كبيرة، كما كان يقوم بالغناء بتشغيل أغنية بعنوان “كله بالفلوس”، حيث تم نشر الفيديو من أجل كيد خطيبته السابقة والتي قد قام بفسخ خطبتهما منذ يومين، شدوى الحضري.

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علق عدد كبير من رواد موقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك، على الفيديو الخاص الذي نشره محمود كهربا بالإستنكار والاستهجان، وغضب البعض من محاولته لاستفزاز ابنة عصام الحضري، ولكن لم يمضي وقت طويل على نشر اللاعب للفيديو حتى قام بنشر صورة له و لسيارته المدمرة على حسابه على موقع سناب شات، بعد أن تحطمت الإطارات الخاصة بها بعد الحادث.

كتب كهربا على صورة سيارته بعد الحادث عبارة حمد بعد نجاته من الحادث، حيث علق قائلاً: “الحمد لله على نجاته من حادثة سير”، يصدمهم رد فعل متابعيه عندما علقوا علي الصورة بأنه ذنب شدوى الحضري، كما أكد عدد منهم على أنه قد قام بالافتراء عليها عندما نشر الفيديو من أجل كيدها.