وزارة التموين تعلن عن مصاريف نقل أسطوانات البوتاجاز للمنازل بعدد من المناطق

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قام هشام كامل، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالإعلان على أنه قد قرر أثناء اجتماعه مع السيد اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة، على ضرورة الحرص والتأكيد على متابعة ومراقبة المستودعات بجميع المحافظات المصرية والخاصة بالغاز، بالإضافة إلى مراقبة هذه المنافذ والتأكد من عدم المغالاة في سعر بيع أسطوانات الغاز بجميع المناطق المصرية.

جاء تشديد وكيل وزارة التموين، من أجل حماية المواطنين في كافة الأنحاء من عملية الاستغلال المتوقعة من التجار في الفترة الحالية بعد ارتفاع الأسعار، حيث أكد في تصريحاته على تكثيف الحملات الرقابية في كل مكان على كافة البائعين المسؤولين عن عملية بيع أسطوانات الغاز.

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وأضاف محمد كامل، في تصريحاته، فيما يخص عملية نقل اسطوانات الغاز من المستودعات الخاصة بها إلى المنزل، أنه قد تقرر تحديد مصاريف معينة من قبل وزارة التموين من أجل اتمام عملية نقل الاسطوانات بشكل ميسر للمواطنين.

قد تقرر أن يتم نقل أسطوانات الغاز بالأحياء بمبلغ مالي مقداره 1.5 جنيه وقد يصل على حسب بعد المنطقة إلى 2.5 جنيه وذلك في كلاً من منطقة العياط وأطفيح والصف، بينما بلغ سعر نقل اسطوانة الغاز 8 جنيهات في مناطق الواحات.

جدير بالذكر أن الحكومة المصرية، قد أعلنت يوم الخميس الماضي، عن بدء تنفيذ قرارها برفع أسعار الوقود والمحروقات والغاز الطبيعي، وقد شملت الارتفاعات رفع سعر اسطوانات الغاز بجميع المحافظات، حيث ارتفع سعرها من 15 جنيه إلى 30 جنيه، بينما ارتفع سعر البنزين فئة 80 من 2.35 جنيه إلى 3.65 جنيه، وعن سعر لتر البنزين فئة 92 بلغ سعره 5 جنيهات بدلا من 3.50 جنيه، فيما بلغ سعر السولار 3.65 جنيه مقارنة بسعره قديمًا 2.35 جنيه.