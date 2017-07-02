الشيخ محمد رمضان: موجة الغلاء سببها كثرة ذنوب الشعب المصري

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حاولت الحكومة المصرية تخفيف وقع تصريحاتها بخصوص رفع أسعار المحروقات، من خلال توضيح الأسباب التي دفعت بالحكومة لاتخاذ قرار رفع الأسعار بوجه عام، وأسعار المحروقات بوجه خاص.

تعرض الشعب المصري لحالة من الغضب الشديدة حيال هذه القرارات الحكومية، وعبر الشعب المصري عن ضيقه مؤكدا أن رفع الأسعار وإلغاء الدعم أكثر فئة يمكن أن تتأثر بها هم المواطنين الفقراء، فقد أعلن كل من رئيس الوزراء، ووزير البترول عد تصريحات بدورها توضح الرؤية أمام الشعب المصري.

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إلى أن جاء تصريح الشيخ محمد رمضان، تجاه هذه الموجة من الغلاء، التي يواجهها الشعب المصري، في الفترة الأخيرة، التي يعاني منها الفقراء بصفة خاصة من مواطنين الشعب المصري.

كانت الفتوى التي أعلنها الشيخ محمد رمضان، هي أشد التصريحات استفزازا لكل المصريين حيث أكد الشيخ محمد رمضان في حواره على الهواء لإحدى القنوات الفضائية، يوم الخميس، إن رفع سعر البنزين والأسعار بوجه العام السبب الوحيد ورائها كثرة الذنوب، كما طلب من الشعب المصري عدم القيام بتحميل الحكومة كل شيء.

فقال مطالبا الاعتراف بالتقصير وعدم إلقاء اللوم على الدولة: “عندما تحصل أزمة لا بد أن نعترف بتقصيرنا، وليست كل حاجة على الدولة والمجتمع”، واندهش من اهتمام الشعب المصري بالتدخل فى أمور ليست من شأنه مثل الغلاء وارتفاع الأسعار، وأهمل أمور العبادة الحقيقية، ونادى في الشعب أن يترك ما لا يخصه لولي الأمر.