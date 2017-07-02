وزير الخارجية: مصر لن تتراجع عن محاربة الارهاب وقطر مصرة على زعزعة استقرار المنطقة

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صرح “سامح شكري” وزير الخارجية، إن قطر أصبحت مطالبة الآن بأن تختار بين الحفاظ على الأمن القومى العربى أو الاستمرار فى انتهاج السياسات التي تعمل على تفويضها لصالح قوى خارجية، واتهم فى حديثه قطر بمحاولة زعزعة استقرار المنطقة، وتحدث عن أن الجهود المبذولة من المصريين ضد الإرهاب لن تذهب هباء .

وقال ” شكري” في تصريحات إعلامية له، أن قطر باتت مطالبة بأن تحسم أمرها بين أن تكون طرفاً يدافع ويصون الأمن القومي العربي، أو أن تظل على موقفها فى محاولتها الفاشلة لزعزعة استقرار المنطقة وتضييق الخناق على الأمن القومي العربي لصالح قوى خارجية أو جماعات إرهابية طردتها المجتمعات والشعوب العربية من داخلها .

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وأضاف وزير الخارجية فى ذكرى الاحتفالات بذكرى ثورة 30 يونيو التي كانت أحد أسباب عزل الرئيس السابق وجماعته، إن شعب مصر هو الذي ثار على طغيان الفكر المتطرف والسيطرة على السلطة وتقويض مؤسساتها الوطنية لصالح دول وجماعات خارجية، وهو ما كان من المستحيل أن يقبل تحت أي تنازلات على أمن ومستقبل هذا الوطن

وأردف “شكري” في تصريحاته أن مطالب بلاده التى تم توجيهها لقطر مع الدول التي قررت قطع العلاقات معروفة وواضحة، ومن يريد استكمال سياسة التآمر على مصر وشعبها فهو من قرر منذ البداية أن يكتوي بنار تآمره، وأنهى “شكري ” حديثه مؤكدًا على إن “تضحيات أبناء مصر ضد الإرهاب والقوى الغاشمة ومن يقف ورائها لن تذهب سدى”.

وستستمر مصر بكل قوة وعزم فى مواجهة الإرهاب بكل أشكاله وصوره حتى يتم اقتلاعه من جذوره وتجفيف منابعه والتصدي لمن يدعمه ويسانده.