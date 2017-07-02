اخبار الطقس اليوم الأحد 2/7/2017.. درجات الحرارة المتوقعة فى محافظات مصر

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جاء فى البيان الصادر من خبراء هيئة الأرصاد الجوية، بخصوص حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد 2/7/2017، أنه من المتوقع أن تشهد البلاد موجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء، حيث يسود حالة من الطقس الحارة على كلاً من السواحل الشمالية، على أنه سوف ترتفع درجات الحرارة ويصبح الطقس شديد الحرارة على باقى المحافظات المصرية في ساعات النهار، ثم تنخفض مع دخول ساعات الليل و يصبح الطقس لطيف في المساء.

ورد في بيان الأرصاد الجوية أنه يتوقع أن تظهر السحب على عدد من المناطق في السواحل الشمالية، حيث تظهر السحب المنخفضة وايضًا والمتوسطة خلال اليوم.

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أما عن حالة البحر المتوسط فيتوقع أن تكون حركة الموج خفيفة إلى معتدلة، كما ترتفع حركة الموج فيه ما بين متر إلى متر ونصف، وعن حالة حركة الرياح عليه فيتوقع أن تكون سطحية شمالية غربية.

وعن حالة الطقس في البحر الأحمر اليوم، يتوقع أن تكون معتدلة، كما ورد أنه سوف ترتفع حركة الموج فيه ما بين متر ونصف إلى مترين وعن حالة الرياح السطحية جنوبية غربية، صرحت الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد على محافظات مصر، هي كالتالي:

القاهرة 26 40

الإسكندرية 26 34

دمياط 26 35

بلطيم 25 36

مطروح 22 33

بورسعيد 26 34

الإسماعيلية 24 40

السويس 24 41

طابا 20 40

الطور 25 36

العريش 20 36

نخل 16 39

مرسى علم 30 40

الغردقة 29 40

كاترين 20 34

سيوة 25 43

شرم الشيخ 29 39

رفح 19 35

المنيا 25 42

أبوسمبل 26 42

وسط الدلتا 26 40

الفيوم 25 42

رأس سدر 26 40

أسيوط 26 43

سوهاج 27 43

شلاتين 30 42

حلايب 32 40

الأقصر 28 44

أسوان 27 45

الوادى الجديد 27 44

قنا 28 45

نويبع 28 40

السلوم 25 37.