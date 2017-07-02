بعد 48 ساعة من ارتفاع الأسعار.. وزارة التموين تعلن تغيير هامش ربح البقالين

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أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، مؤخرًا عن تراجعها عن نسبة هامش ربح البقالين والتموين والتي قد أقرتها مع بداية رفع أسعار عدد من السلع بمختلف المحافظات، حيث قررت الوزارة تعديل هامش ربح البقالين فى كلاً من سلعة الزيت والسكر بعد مرور 48 ساعة على قرار تحديد سعر السلع المدعمة.

عملت وزارة التموين على تخفيض هامش ربح البقال فى كلاً من سلعة السكر، حيث تقرر أن تكون 25 قرشا مقارنة بالسابق والتي كانت 50 قرشا وذلك عن الكيلو الواحد، وتخفيض هامش ربح سلعة الزيت من 50 قرشًا إلى 25 قرش.

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صرح مصدر مسؤول من داخل وزاة التموين والتجارة الداخلية على هذا القرار، مؤكدًا على ان مستشار القطاع الحالى، ورئيس قطاع الرقابة والتوزيع السابق، أحمد مهدى، قد عمل على إعداد مذكرة خاصة وقام بتقديمها لوزارة التموين، بشأن تحديد أسعار السلع التموينية المدعمة والتي تدخل في إطار السلع الخاصة ببطاقات التموين.

فى يوم 24 من شهر يونيو الماضى، قد صدر قرار رسمي بتحديد هامش ربح البقال التابع إلى الوزارة، فيما يخص كيلو السكر أو عبوة الزيت على أن تكون بـ 50 قرشا، وقد تم تطبيق هذا دون الاتفاق مع هيئة السلع التموينية، مما ترتب عليه وقوع العديد من الخلافات بين هيئة السلع التموينية من جهة، وبين قطاع الرقابة التابع إلى وزارة التموين من جهة أخرى.

وقد تم تغيير قرار تحديد هامش الربح للبقالين بعد مرور بضع ساعات على تنفيذ القرار، بعد أن نشبت عدد من الخلافات بين كلاً من قطاع الرقابة هيئة السلع، وتم الإتفاق على أن يكون هامش ربح البقال في الفترة الحالية 25 قرشا بدلا من 50 قرشا، لكلاً من كيلو السكر أو عبوة الزيت المدعمة بالبطاقة التموينية، وقد أكدت الوزارة على زيادة الكميات التموينية المدعمة بالأسواق ومضاعفتها، مما يترتب عليه مساعدة البقالين على تعويض خسارتهم بعد هذا القرار.