ننشر كلمة رئيس الوزراء في مؤتمر “مصر تستطيع بالتاء المربوطة”

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قبل ساعات قليلة من الآن، أقيمت فعاليات مؤتمر ” مصر تستطيع بالتاء المربوطة”، والذي يقام تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وخلال هذا المؤتمر قام رئيس الوزراء بإلقاء كلمة بهذه المناسبة والتي تطرق من خلالها إلى مجموعة من النقاط الهامة والتي سنتعرف عليها في المقالة التالية، وإليكم التفاصيل.

أكد المهندس شريف إسماعيل أن المرأة تلعب دورا هاما في المجتمع لا يمكن إنكاره، لافتا أن مصر وتقدمها واستقرارها يعتمدان بشكل أساسي على مشاركة المرأة في كافة مجالات الحياة المختلفة، كما أعرب عن تقديره لجهود كل إنسان مصري بالخارج، والذي تحمل العديد من المشاق والصعاب لكى يحقق نجاحات عظيمة وكبيرة.

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وأضاف أن انعقاد هذا المؤتمر العام يواكب احتفالات أبناء الشعب المصري بذكرى ثورة الثلاثين من يونيو، تلك الثورة العظيمة التي لعبت فيها المرأة دورا بارزا والذي يعد خير دليل على مدى عمق معرفتها بمصلحة الوطن، لافتا أن هذا الدور لم يقتصر فقط على حد مشاركتها في هذه الثورة، ولكنه امتد بعدها، بعدما قدمت المرأة المصرية الابن والأخ والزوج شهداء في معركة مصر ضد الإرهاب والتطرف.

وأشار إلى أن مصر واجهت العديد من التحديات والصعاب والمخاطر والتي استطاعت الخروج منها بفضل قوة وإصرار وعزيمة أبناء شعبها العظيم، لافتا إلى أن الحكومة المصرية تسير بخطوات جادة وسريعة في برنامج الإصلاح الاقتصادي معتمدة في الوقت ذاته على مدى تفهم المصريين لهذه الإصلاحات، مؤكدا أن الحكومة وضعت نصب أعينها الفئات الفقيرة ومحدودي الدخل، وراعت ألا يؤثر هذا البرنامج عليهم،

كما أكد على أن الحكومة تتخذ خطوات جادة بهدف تنشيط السياحة والعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية دفع معدلات النمو الاقتصادي بما يساهم في خلق المزيد من فرص العمل لشباب الخريجين والقضاء على البطالة وتوفير حياة أفضل للمواطن المصري، مشيرا إلى اهتمامه بالتعليم والعمل على صياغة منظومة تعليمية متطورة، وكذلك وضع منظومة تأمين صحي اجتماعي شامل يعتمد على تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.

وفى النهاية قام بتوجيه الشكر لكافة الحضور، متمنيا نجاح هذا المؤتمر في تحقيق أهدافه وبلورة أفكاره ، بما يحقق في النهاية الخير للوطن وأبناء شعبه العظيم.