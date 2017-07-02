القضاء الإداري ينظر حل حزب البناء والتنمية ووقف 3 مسلسلات

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شهدت اليوم المحكمة الإدارية العليا النظر في طلب لجنة شؤون الأحزاب السياسية بحل حزب البناء التنمية نظرا لمخالفة الحزب لقانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977، فجاءت مخالفة الحزب في البنود التالية: البند الثاني، والبند الثالث، والبند الرابع، والبند الخامس من المادة الرابعة من قانون الأحزاب، والذي تم تعديله بقانون رقم 12 لسنة 2011.

فقد أرسل المستشار عادل الشوربجي رئيس لجنة شؤون الأحزاب السياسية مذكرة عاجلة إلى النائب العام، يطلب التحقيق في مخالفة حزب البناء والتنمية لقانون الأحزاب السياسية، وتم رد النائب العام بأن الحزب مخالف بالفعل للقانون.

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كما خاطبت لجنة شؤون الأحزاب النائب العام بإجراء التحقيق اللازم حيث تم انتخاب الإرهابي طارق الزمر ليكون رئيس لحزب البناء والتنمية؛ وطارق الزمر من المدرجين على قوائم الإرهاب المرتبطة بدولة قطر، بالإضافة إلى التحقيق معه في قضية التجمهر المسلح الذي قامت به جماعة الإخوان المسلمين في ميدان رابعة العدوية.

وتبدأ أولى جلسات دعوى الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة لوقف عرض مسلسلي “شاش في قطن”، ومسلسل “وضع أمني”، لإساءة المسلسلين لمهنة التمريض، وأضافت الدكتورة كوثر محمود في حالة عدم وقف عرض مثل هذه المسلسلات سيتم رفع دعوى للتعويض.

وفي الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري التي يرأسها المستشار سامي عبد الحميد يتم النظر في 3 دعاوى مطالبة بوقف قرار وزير السياحة لسنة 2017 رقم 460 الذي يقر بإجراء انتخابات مجالس إدارات الغرف السياحية في 20 يونيو الجاري، وكانت الدعوى مقامة من قبل علاء محمد علي، محمد حمدي، هشام جبر.

وبرئاسة سامي عبد الحميد أيضا في الدائرة الثانية من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة يتم اليوم النظر في تأجيل الدعوى المطالبة بوقف عرض “مسلسل الجماعة 2” المقامة من الدكتور سمير صبري المحامي.