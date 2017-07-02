الأرصاد الجوية تكشف عن موعد انكسار الموجة الحارة على القاهرة والمحافظات

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ضربت محافظات مصر بالكامل أمس السبت الموافق الأول من شهر يوليو الجاري موجة حارة، حيث ساد طقسا شديد الحرارة على كافة الأنحاء، وقد كانت هيئة الأرصاد الجوية قد حذرت المواطنين في بيان رسمي لها قبل أيام من هذه الموجة، كما قام المتحدث باسم الهيئة بتقديم مجموعة من النصائح والارشادات للمواطنين لاتباعها لحين انتهاء هذه الموجة.

واليوم الأحد تواصل درجات الحرارة ارتفاعها، حيث تسجل العظمى بالقاهرة 41 درجة مئوية، والإسكندرية 33 درجة، واليوم كشفت الهيئة عن موعد انكسار هذه الموجة، حيث أكدت أن درجات الحرارة ستبدأ في الانخفاض بصورة تدريجية ابتداء من يوم الثلاثاء القادم الموافق الرابع من يوليو الجاري، بما يعادل درجتان إلى ثلاثة درجات مئوية.

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وقد أكد المتحدث باسم الهيئة على أن هذه الموجة الحرارية ستنكسر يوم الأربعاء المقبل الموافق الخامس من الشهر الجاري، على كافة محافظات الجمهورية، لتعود حالة الطقس إلى طبيعتها بعد الارتفاع الكبير الذي شهدته على مدار الساعات القليلة الماضية، حيث من المتوقع أن تصل درجات الحرارة العظمى بعد انكسار الموجة إلى 37 درجة مئوية ثم 35 درجة مئوية وذلك يوم الخميس القادم.

وفيما يتعلق بحالة الطقس غدا الإثنين الموافق الثالث من يوليو، وتستمر درجات الحرارة في الارتفاع الكبير، ليسود طقس شديد الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية.

على الجانب الآخر، قامت وزارة الصحة برفع درجة الاستعداد القصوى قي كافة مستشفيات الجمهورية تزامنا مع هذه الموجة الحرارية التي تشهدها مصر حاليا، وقد أشار وزير الصحة خلال تصريحات صحفية له اليوم أن قد تم وضع خطة لاستقبال كافة حالات الإجهاد الحراري ليتم التعامل معها على الفور، وتأتي هذه الخطة بالتعاون ق مع المستشفيات وهيئة الإسعاف وكذلك الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة وغيرها.