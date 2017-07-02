اتحاد الجاليات المصرية في الخارج يشكل لجنة لمقاضاة قطر في المحاكم الدولية

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قبل فترة وجيزة من الآن وفى خطوة استباقية جادة، قامت بعض الدول العربية وعلى رأسها مصر والمملكة العربية السعودية بقطع العلاقات مع دولة قطر باعتبارها من الدول الراعية للإرهاب، واليوم الأحد الموافق الثاني من شهر يوليو أعلن اتحاد الجاليات المصرية في الخارج عن استعداده تأسيس لجنة لمقاضاة هذه الدولة في المحاكم الدولية.

وقد أكد المتحدث الرسمي باسم الاتحاد أنه سيتم المطالبة بتعويضات من الدولة القطرية كحق عام وخاص في القضايا التي من المقرر أن يتم رفعها ضدها بسبب الخسائر المادية والبشرية التي ألحقتها بمصر نتيجة دعمها للعناصر الإرهابية المتطرفة، مشيرا في الوقت ذاته أن هذه التعويضات تشمل ما تسببت فيه الدولة في الإضرار باقتصاد مصر وتهديد أمنها واستقرارها هي وبعض الدول العربية الأخرى التي انتشرت فيها الجماعات الإرهابية والعناصر المتطرفة والتي أفسدت الحياة فيها بصورة كبيرة.

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وأضاف أنه قد وقع الاختيار على المحامي سمير صبري وعددا آخر من المستشارين القانونيين ليتولوا مهمة رفع القضايا السالف ذكرها على قطر، وذلك بعد التنسيق الكامل مع الحملة العالمية لمناهضة الإرهاب والتطرف وتقديم تعويضات لكافة الدول التي تضررت من هذا الإرهاب الذي قام دولة قطر تدعيمه.

وأشار إلى أن اللجنة تعكف حاليا على جمع كافة المستندات والأدلة والبراهين التي سيتم الاستناد عليها في رفع تلك القضايا على قطر والتي يستدل بها دعمها للإرهاب منذ العام الميلادي 2011 وراعيتها له في جميع الدول العربية عامة وفى مصر على وجه الخصوص، والمطالبة بتعويضات والتي قد تتجاوز عشرات المليارات من الدولارات.

وفى النهاية أكد على انه من المقرر أن يتم عقد مؤتمرا صحفيا فى نهاية شهر يوليو الجاري للكشف عن تشكيل اللجنة وأسس عملها والخطوات التي ستقوم بتنفيذها داخليا وخارجيا، الجدير بالذكر، أن دولة قطر تشهد حاليا أزمات اقتصادية عدة وخسائر فادحة بعدما قطعت بعض الدول العربية العلاقات معها.