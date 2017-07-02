وزارة الصحة ترفع حالة الاستعدادات الطبية القصوى بسبب استمرار الموجة الحارة بالبلاد

Advertisements

صرح مدير مركز التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أحمد فاروق، أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة والوجه البحري تسجل 41 درجة، ليسود كل الأنحاء غدا طقس شديد الحرارة، ومن المتوقع انكسار الموجة الحارة اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل على السواحل الشمالية بمعدل درجتين إلى ثلاث درجات، على القاهرة والوجه البحرى اعتباراً من يوم الأربعاء المقبل.

وأعلن وزير الصحة والسكان أحمد عماد الدين راضي رفع حالة الاستعدادات الطبية في المستشفيات وهيئة الإسعاف والقطاع الوقائي والإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة لاستقبال حالات الإجهاد الحراري وضربات الشمس، والتعامل معها على وجه السرعة في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي تمر بها البلاد حاليا.

Advertisements

وصرح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الدكتور خالد مجاهد في بيان له أنه تم رفع درجة الاستعدادات في مستشفيات الحميات بجميع المحافظات لاستقبال حالات الإجهاد الحراري وضربات الشمس، وأكد على تجهيز غرف الاحتباس الحراري في مستشفيات الحميات لاستقبال أي حالة مصابة على مدار اليوم.

كما أعلن خالد مجاهد أنه تم إلزام جميع المستشفيات بالإبلاغ عن حالات ضربات الشمس والإجهاد الحراري وتحديد آلية الإبلاغ، بالإضافة إلى الالتزام ببروتوكول العلاج لهذه الحالات، وتقديم النصائح وحملات توعية للمواطنين.

وعن أسباب إصابة الإنسان بضربات الشمس والإجهاد الحراري قال خالد مجاهد: أن الإجهاد الحراري يحدث للإنسان نتيجة فقدان الجسم كمية كبيرة من الأملاح والسوائل بسبب التعرض لمدة طويل لأشعة الشمس والجو الحار، وخصوصا في حالة بذل مجهود كبير مما يؤدي اضطراب وخلل في وظائف الجسم، لتظهر أعراض مثل: عدم الاتزان، والغثيان، الشحوب المصاحب للعرق الشديد وبرودة الجسم، والصداع، وضعف عام مع سرعة التنفس والنبض، اضطراب الرؤية، انخفاض ضغط الدم مع الإحساس بالعطش، أو ألم حاد وتقلص في العضلات.

وتناشد وزارة الصحة والسكان المواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس والجو الحر، واستعمال أغطية للرأس، والمظلات الشمسية، والقبعات، وارتداء الملابس القطنية الخفيفة الفضفاضة الفاتحة، الإكثار من تناول المياه، والإكثار من تناول الفاكهة الخضروات والأكل الصحي، والتواجد في الأماكن جيدة التهوية.